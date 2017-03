Retour sur les six enfants du destin de Médine

Le vendredi 24 février est sorti “Prose Élite” le 5ème album studio du rappeur Médine, qui comprend le morceau “Nour Enfant du destin” dont le clip a été dévoilé il y a quelques semaines qui est le sixième chapitre des enfants du destin de Médine. Dans cette chanson, l’artiste normand nous raconte le parcours de Nour, une jeune femme issue d’une communauté persécutée en Birmanie : l’occasion pour nous de revenir sur la saga des enfants du destin du rappeur engagé.

1. Sou Han:

Issu du premier album de Médine, 11 septembre, sorti en 2004, Sou Han, est une petite fille vietnamienne, dont l’histoire a lieu au cours de la guerre du Vietnam, dont le père meurt au combat, tué par un soldat ennemi et qui, par la suite, fait exploser une bombe dans un bar américain pour se venger.

Un des passages à retenir :

« En occident ils ne comprennent rien !

Rambo a tué mon père et c’est nous les assassins.

L’agent orange qui déforme nos visages, ils nous mentent en abreuvant de coca nos villages »

2. David :

La seconde partie d’Enfant du destin est également dans cet album : intitulé David , le morceau conte l’histoire d’un jeune israélien, dont les parents, soldats de Tsahal, s’apprêtent à partir au front. Moins convaincu que ses parents, il sera victime d’un attentat avant d’avoir pu leur faire part de ses impressions sur ce conflit.

Un des passages à retenir :

« À 17 ans fils unique mais conscient

Que son père et sa mère ont les mains pleines de sang

Qu’ils détruisent des familles pour l’empire

Qu’ils sont prêts à faire tout un peuple de martyrs »

3. Petit Cheval :

Le troisième chapitre de la saga de Médine est sur l’album Jihad, le plus grand combat est contre soi-même sorti en 2005. Petit Cheval indien d’Amérique y est témoin de la destruction de son village et des moult crimes horribles commis sur ses congénères et part venger son peuple avant de connaître une fin tragique.

Clip non-officiel mais très réussi

Un des passages à retenir :

« Qu’il fallait se méfier des blancs et de son alcool

Qui le dépouillerait de ses terres et le priverait de son sol »

4. Kounta Kinté

Le quatrième étage de l’édifice du rappeur est Kounta Kinté issu de l’album Arabian Panther de 2008. Inspiré par le personnage du livre Racines d’Alex Haley le morceau raconte le périple d’un jeune africain au 18ème siècle capturé par des esclavagistes, et tentant sans succès une mutinerie sur le bateau.

Un des passages à retenir :

« Des Noirs qui, contre un miroir, leur Histoire saccagent

Des chasseurs au services d’un armateur

Qui deviendront sûrement la proie de leurs employeurs

Une fois le travail accompli, les complices

Redeviendront de la marchandise »

5. Daoud :

Daoud, extrait de Protest Song sorti en 2015 a la particularité d’être une réponse directe à David sorti plus de 10 ans auparavan. Il raconte l’histoire de Daoud, jeune homme qui perd son frère après une dispute avec des soldats. Daoud décide donc de faire un attentat suicide dans un bus, celui dans lequel David meurt durant le troisième chapitre.

Un des passages à retenir :

« Interdiction d’accès à certaines professions

Et sur ta carte d’identité, on y appose ta confession

C’est donc ça la seule démocratie du Proche-Orient

Agir en toute impunité sans qu’on lui reproche rien »

6. Nour :

Dernier chapitre en date, Nour est un extrait du nouvel album de Médine, Prose Elite, sorti ces derniers jours. Dans ce morceau le rappeur nous emmène en Asie à la rencontre des rohingya, une ethnie musulmane violemment persécutée, par les bouddhistes.

Un des passages à retenir :

« Il faut naître bouddhiste ici en gros si tu veux être libre

Mieux lotis sont les chiens des anciens militaires

Moi je vis dans un camp de déplacés, j’dors à même la terre »

A l’heure où le Hip-Hop est régulièrement critiqué pour le manque de qualité de ses écrits, Médine représente un des derniers pilier de la scène rap engagé. Prose Elite est disponible depuis le 24 février.

Nicolas Ferreira