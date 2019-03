Semaine de la presse//02: Qu’est-ce que le Big Data?

L’explosion des données numériques sur le net a entraîné la création du Big Data, un nouvel ordre de grandeur concernant la sauvegarde de données, de stockage. Nous entendons parfois ce nom, mais connaissons-nous réellement son rôle ? Pour la semaine de la Presse et des Médias, RCA vous propose de découvrir en détail ce qu’est le Big Data.

Mettre des mots sur ce qu’est le Big Data

“Big Data” signifie mégadonnées ou données massives qui sont présentes sur la toile. Nous créons entre deux et trois trillions d’octets de données numériques chaque jour, avec par exemple les échanges de messages, les données de localisation par GPS, ou bien les transactions d’achats en ligne. Il est difficile d’expliquer en d’autres termes ce qu’est réellement le Big Data, car aucune définition universelle n’a été fixée pour le moment.

Doit-on craindre ce stockage de données ?

Il faut nuancer l’efficacité du Big Data. En effet, il apporte des avantages, comme le grand nombre d’archives de publications sur le net quand on fait des recherches ou autre. Mais le Big Data peut aussi être source de problèmes s’il est piraté, comme la fuite de données personnelles ou censées rester privées.

Le Big Data, source de données devenue un marché

Ce fameux Big Data est devenu un marché de récoltes de données diverses. Les principaux acteurs de ce business ne sont autres que les géants du web que nous connaissons tous (Google, Facebook, Twitter, etc.). D’autres acteurs se trouvent aussi dans les secteurs de la technologie d’information ainsi que celui de l’analytique. Mais n’oublions pas qu’avant tout, se sont nous, utilisateurs des technologies, qui alimentons le Big Data.

Le Big Data et le marketing

Le Big Data a une si grande importance et influence que des écoles proposent des formations spéciales pour l’étudier, comme l’Université de Stanford à San Francisco, celle de Dallas, ou bien TELECOM ParisTech en France.

D’après Urban Linker, cabinet de recrutement en digital, les développeurs de Big Data gagneraient entre 28 000€ et 38 000€ pour les débutants, et entre 42 000€ et 65 000€ pour ceux qui ont plus de 4 ans d’expérience (salaire variant selon les spécialisations également).

Un enjeu économique au coeur du numérique

Cette technologie représente pour tous un enjeu commercial car elle impacte le commerce et l’économie mondiale. Les entreprises, quelque soit leur popularité, bénéficient des avantages de ce Big Data. Avantages à nuancer puisque les données provenant de ce marché peuvent être faussées si les utilisateurs mentent sur les informations qu’ils envoient.

“Trop d’informations tuent l’information”

Le problème lié à ces mégadonnées est le fait qu’il y ait une quantité énorme d’information. Ce volume de données s’associent à un manque de crédibilité de ces informations.

Le Big Data dans le futur

Il faut prendre conscience que le Big Data n’est pas un effet de mode. Il couvre une nécessité de travailler des données avec précision pour créer de la valeur. Il s’agit là d’une révolution pour les organisations tout aussi importante que l’arrivée d’Internet à l’époque. C’est donc un mouvement à suivre pour les entreprises si elles ne

veulent pas se trouver “dépassées par leur temps” d’ici quelques années.

Le Big Data est donc une nouveauté numérique qui ne connaît pas encore de frontière. Jusqu’où cela nous emmènera ? L’avenir nous le dira.

Mathilde Lelong