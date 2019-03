Semaine de la presse//3: Levez la tête, Internet vous parle (les messageries instantanées)

Depuis des années, la technologie est enracinée dans notre société: nous grandissons, nous apprenons, nous évoluons avec elle. Les messageries instantanées en sont l’exemple parfait. Vues comme une innovation il y a encore 5 ans, elles sont révélatrices de la place d’internet et du web dans notre quotidien.

Les messages instantanées, on en parle ?

Au cœur de notre vie, la messagerie instantanée n’est pas apparue par un coup de baguette magique, mais elle est en réalité, une idée ancienne : en effet, sous UNIX, elle existe sous forme de texte, grâce à la commande « Talk » puis sous MS Windows, avec l’équivalent de la fenêtre WinPopUp.

Elle a été mise en avant face au grand public en 1982. Les dernières nouvelles d’Alsace ont lancé dans le cadre d’un service « mitel » expérimental, le tout premier service de messagerie instantanée. À la suite de cela, ce service représente très rapidement 85% du trafic !

Lorsque l’on cherche la définition de ce terme sur internet, et principalement sur Wikipédia, qui disons-le, est la référence des étudiants, nous tombons sur celle-ci : « La messagerie instantanée, dialogue en ligne, chat (anglicisme pour « bavardage », francisé en tchat) ou clavardage (québécisme1), permet l’échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs personnes par l’intermédiaire d’ordinateurs [..] »



Cependant, lorsque nous demandons à des étudiants en information communication leur définition de la messagerie instantanée, voilà ce que nous obtenons :

« Une messagerie où l’on reçoit immédiatement les informations sans attendre » Mathilde – L1 « Une messagerie instantanée est une plateforme d’échange où les messages sont diffusés instantanément » Lucas – L1 « C’est un moyen de communication révélateur de notre société actuelle, nous l’utilisons quotidiennement, tellement qu’on ne se rend même plus compte de son potentiel » Mathieu – ancien L3

A la lecture de ces nombreuses définitions, que pouvons donc dire des messages instantanées ?

Elles sont présentes dans notre quotidien et permette de parler à n’importe qui partout dans le monde. Les messageries instantanées sont une innovation technologique tout comme les nombreux aspects qui l’entourent.

Les messageries instantanées : une symbiose qui fonctionne

Lorsque vous utilisez la messagerie instantanée, de nombreux facteurs rentrent en compte. Les messages regroupent divers aspects :

– l’écriture : elle est centrale dans la thématique des messageries instantanées. En effet, elle peut être sous différentes formes : sans faute, avec des abréviations ou en langage SMS tels que « Tfq », « pq ».

– Les émojis : ils servent à tout le monde. Est-il vraiment nécessaire de les définir ? Ils sont utilisés dans notre vie quotidienne, sous forme de visage ou de symbole et représentent la réaction d’une personne derrière l’écran.

– Le « est entrain d’écrire » : il annonce qu’une personne s’apprête à vous envoyer un message. Cet aspect peut être assez problématique : si vous envoyez un message alors que la personne écrit, vous prenez le risque de ne pas avoir de réponse à votre question où de rentrer dans une conversation multiple.

L’ouverture au monde, l’information sans frontière

Si vous êtes nés dans les années 2000, alors vous êtes les premiers à être nés avec Internet et le web. Depuis plusieurs années maintenant, ce dernier a pris une place importante dans notre quotidien. Il permet de communiquer, de rire, de partager mais aussi de découvrir. Le web est un mode plein de mystère, qui s’est propagé mondialement depuis 10 ans. Aujourd’hui, même ceux qui ne le souhaitent pas, l’utilisent. Qu’importe où vous êtes, vous pouvez utiliser ce monde numérique devenu tant nécessaire à notre quotidien.

« Hey » : un message suffit pour engager une conversation. Il est fascinant de pouvoir voir la réelle évolution des messageries instantanées. Au cœur de rencontres et de romances, nous pouvons découvrir de nouvelles cultures et nous offrir au monde.

Twitter, Instagram, Skype disposent de messageries instantanées : en un clic, vous pouvez vous ouvrir au monde. Les frontières sont rompues, elles sont vaincues : là où la barrière essaye de s’imposer, Internet la combat.

De nombreuses romances se sont créés grâce au dispositif des messageries instantanées : ayant de nombreuses amitiés à distance, les messages instantanées me permettent de maintenir le contact avec les personnes qui me sont chères. En un message, je peux leur raconter ma journée et à un appel, leur rappeler que je les aime. En effet, les messages instantanés permettent la rencontre, l’amitié, et aussi le maintien de souvenirs.

Les relations se forgent, l’amour se crée.

Avec les nombreuses vidéos que nous pouvons trouver partout sur les réseaux sociaux, nous pouvons constater que les messageries instantanées permettent la rencontre : les nombreuses vidéos le montrent. Il vous suffit de taper « Rencontre à distance » sur YouTube pour les découvrir. Dans ces dernières, nous pouvons remarquer qu’elles ont permis à des individus vivant à l’opposé du globe de devenir des amis et même, dans certains cas, de trouver leur âme-sœur.

Les messages instantanées nous relient tous, qu’importe notre culture : elles sont présentes et connues dans le monde entier. Nous commençons tous, lors d’une rencontre avec une personne, par l’ajouter sur les réseaux sociaux ou par lui demander son numéro. A la suite de cela, nous lui envoyons un message et le processus commence. Notre téléphone vibre toutes les secondes, les réponses au « tac au tac » commence et la prochaine étape est le premier rendez-vous.

Nous pouvons grâce aux messages, discuter des heures sans problème. Nos parents utilisaient des lettres, ou se rencontraient afin de parler, et de discuter. Ils attendaient plusieurs jours pour recevoir une réponse, et tomber amoureux de la façon d’écrire, de parler, de ressentir les émotions. Les messageries instantanées ont pris la place des lettres, qui pourtant révélaient une sensibilité extrême.

Des messages qui peuvent tromper

Les lettres étaient bien plus sincères que de simples messages, cependant, n’oublions jamais que les écrits ne sont pas autant révélateurs que les actes.

Chaque message à sa particularité : sa façon d’être rédigé, les smileys employés, et aussi la façon dont il est perçu. En effet, nous avons notre propre vision des émojis, notre propre vision des mots, et des phrases. Chaque être humain est différent, et la façon dont il perçoit les choses aussi. Si je vous place l’emoji de la pêche, certain y verront un fessier. Si je vous place l’émoji du clin d’œil, certain verront une provocation et d’autre une affirmation.

Nous avons notre propre perception, et nous pouvons parfois comprendre une chose, alors que la réalité des choses est tout autre.

Notre culture, notre expérience font de nous qui nous sommes. En effet, si vous êtes français et que vous parlez à un américain, son ouverture d’esprit sur des sujets plus fermés en France vous surprendra et inversement, votre vision du monde pourra le choquer lui-même. Si vous parlez à un chinois en lui expliquant qu’en France, internet est très ouvert, il sera surpris et vous expliquera que ses conversations sont filtrées. Il est alors difficile de trouver le juste milieu, mais une fois trouvé, tout semble plus simple.

Par ailleurs, grâce à son évolution, au cours du temps, Internet a connu de nombreux rebondissements. Entre fascination, rejet ou encore inquiétude, il est le centre de toutes questions. Cependant, entre débat et prise de position, le rôle des messageries instantanées est souvent évoqué comme une révolution totale. Elles sont au cœur de notre vie, de nos discussions et définissent même parfois notre humeur. Les messageries dites instantanées sont aujourd’hui tellement naturelles qu’on en oublie souvent la grandeur des choses qu’elle permet d’accomplir.

Cependant n’oubliez pas, levez la tête, le monde cache beaucoup de choses. Peut-être avez-vous rencontré l’amour de votre vie, mais vous avez la tête sur l’écran, au lieu de l’avoir sur le ciel…

Si vous souhaitez plus d’informations sur les messageries instantanées, n’hésitez pas à consulter cet article : « Internet et la méthode ethnographique : l’utilisation des messageries instantanées dans le cadre enquête de terrain » de Anne-Sophie Béliard et Baptiste Brossard

Marine Denekre