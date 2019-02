(Spécial St-Val) Les révolutions de l’amour: quand s’exprimer change la société

La concentration d’énergie du love d’un 14 février pourrait faire devenir tous ceux qui sont seuls, ou ensemble depuis longtemps de mauvaise foi: “l’amour est mort, ou alors il n’a plus rien de romantique”. Pourtant, la toile défie cette idée de l’amour poubelle qui s’use en un texto, ou celui d’un amour peu libre et égalitaire pour une des personnes du couple en faisant ce qu’elle sait faire de mieux: mettre en avant d’autres réalités, pour un amour qui aime, qui se respecte, qui ose et qui est sain. Petit tour d’une révolution de l’amour en cours.

Je t’écris, tu m’aimes

Si Victor Hugo est un édifice de la littérature française, il était aussi doué pour faire chavirer le coeur de sa belle de l’époque, Juliette Drouet, avec de romantiques envolées lyriques. L’une d’elle, que l’on peut retrouver dans le recueil Correspondance est considérée comme l’une des plus belles (ou des plus connues, du moins) lettres d’amour de la littérature française. Voyez ça:

« Mon doux ange bien aimé, voici l’année qui finit, année de douleurs, année de luttes, année d’épreuves, l’année qui commence sera l’année d’espérance de joie et d’amour. (…) Tu as été admirable ma Juliette dans ces sombres et rudes journées. Si j’avais eu besoin de courage, tu m’en aurais donné, mais j’avais besoin d’amour, et sois béni, tu m’en apportais ! (…) Tu t’étonnais de mon calme et de ma sérénité. Sais-tu d’où me venaient cette sérénité et ce calme ; c’était toi. (…) Tu as tout donné et tu as tout gardé. J’ai eu tout et tu as tout. Il n’y a que les astres du ciel qui puissent ainsi donner sans cesse leurs rayons sans diminuer leur lumière. L’année qui vient de finir a été triste. Une moitié de mon cœur est morte. (…) Je t’attends ce soir avec bien de l’impatience. On dirait que les battements de mon cœur voudraient hâter les pulsations de la pendule pour y arriver plus vite. Quand je ne serai plus qu’une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi, si dans ton cœur ma mémoire est fixée : Le monde a sa pensée Moi j’avais son Amour. »

L’épistolarité dans les relations amoureuses sont en quelque sorte un fantasme dans nos sociétés contemporaines, où tout le monde ou presque considérerait comme une délectation exquise que de lire une déclaration d’amour impromptue qui nous soit adressée. Des mots et des phrases choisis nous étant destinés tout personnellement, la beauté de l’attention et celle de la calligraphie y rajoutant du charme. Le fait de se sentir spécial et désirés par la réception d’un courrier. Réception, c’est le mot; les lettres, qui ne sont plus le moyen de communication privilégié pour l’établissement ou l’entretien d’une relation, font des nostalgiques d’une époque. Comme si ne plus recevoir de lettres était assimilé à l’idée de ne plus rien recevoir du tout, en terme d’amour romantique. Comme si le romantisme, la sensibilité et l’expression de sentiments profonds auraient disparus avec elles.

Cette vision bien pessimiste, on pourra la qualifier aussi de fausse: Morgane Ortin l’a prouvé avec son compte Instagram Amours Solitaires, au coeur de toute l’attention sur le réseau social, et de toutes nos intentions… Maintenant connu de tous, le compte a explosé en 2018 et regroupe désormais plus de 750 publications, c’est à dire autant de messages d’amour. Envoyés par des contributeurs anonymes (dont peut-être vous, qui sait?), qu’ils soient pleins d’espoir ou qu’ils en soient vidés, Amours Solitaires représente dans ses messages publiés autant d’histoires d’amour différentes que le sentiment amoureux peut en comporter. L’engouement du compte a donné naissance à plusieurs partenariat, un livre et peut être des histoires qui ont pu se créer, inspirées par l’élan qu’il a pu procurer. Et l’élan est aussi beau à lire que la lettre de Victor Hugo à Juliette Drouet.

Amour Solitaires agit comme un rempart à ceux qui disent qu’il est ringard d’exprimer ses sentiments et comme un recensement, pour témoigner que, malgré la triste disparition progressive des lettres, bien qu’il serait de bon goût de les remettre à la mode, leur contenu n’a fait que changer de support pour les textos mais reste intact. L’amour continue à s’exprimer et se prôner. On peut voir de plus quelque chose d’encourageant à cette manifestation d’amour 2.0; les messages, du fait qu’ils puissent être échangés en permanence et qu’ils soient une normalité dans notre vie de tous les jours peuvent imposer à nous des milliers d’élans d’amours spontanés, immédiats: l’amour sans restriction, l’amour tout le temps, l’amour au cœur de notre vie, l’amour qui peut s’exprimer d’une poche à une autre.

Dans une moindre mesure, en étant étudiant à Avignon Université, peut-être connaîtrez-vous les remous d’un cœur qui palpite, grâce à la possibilité de reconnaître votre description ou celui d’un(e) ami(e) sur le compte Instagram Balance ton crush de la fac actif depuis le début de l’année.

Tout ça pour dire que les vivants que nous sommes sont toujours aimants, et que ce qui compte, c’est que les mots d’’amour existent toujours. Ils sont toujours des mots, qu’ils soient alignés sur du papier ou grâce à un clavier.

Au plus je te connais, au plus je t’aimerais

Amours Solitaires met en avant l’évidence d’un critère décisif dans nos relations: celui de l’importance de communiquer. Dans ce cas précis, communiquer pour se rapprocher de l’autre, le saisir avec peut-être l’amour à la clé. Mais si l’on va plus loin, s’exprimer, échanger les uns les autres et de facto apprendre à se connaître véhicule un vecteur de paix et de tolérance. Amours Solitaires fait partie de ce nouveau genre de comptes Instagram où les posts ne sont plus des photos, mais des fonds neutres avec des témoignages sur des sujets jusque-là tabou ou peu représentés. Il concerne l’amour, mais d’autres émergent concernant des luttent qui touchent ce sujet de près et l’influe. En effet l’amour, dans les relations hétérosexuelles, touche une autre révolution que la réhabilitation de l’épistolaire: la redéfinition à leur juste place des statuts des sexes et donc leur place dans le couple. Aujourd’hui, de multiples comptes Instagram féministes participent à une avancée sociale, pour un mieux vivre ensemble.

Le genre a commencé par une mini bande dessinée de la dessinatrice Emma concernant la charge mentale publiée en mai 2017. En soit, un concept touchant majoritairement les femmes quand elles sont en couple. Rendre visible ce genre de poids a permis de remettre en question des pratiques au sein de celui-ci, en soit, quand l’amour est concerné. La place de la femme affirmée comme égale face à l’homme participe à des relations plus égalitaires et donc plus épanouies.

Le compte T’as Joui? est maintenant aussi une référence sur un autre sujet, mais ayant toujours comme volonté de de fluidifier les rapports femme/homme par la connaissance de l’autre: sa créatrice Dora Moutot à travers des témoignages, des réflexions personnelles et des références vise elle à libérer la parole en tout particulier sur le plaisir féminin. Pour éduquer l’autre, ou s’éduquer soi en s’informant.

Plus récent, le compte Tu bandes? publie lui aussi des témoignages, des paroles libres, mais cette fois-ci d’hommes sur leur ressentis et remises en questions concernant le féminisme, leur masculinité et les problématiques actuelles qui en découlent.

Ces comptes d’un nouveau genre sont contemplatifs: on peut en admirer la beauté d’un message, être touchés par une confidence, avoir un déclic… Mais au delà cette contemplation active, de réelles valeurs positives sont portées et brandies pour être hissées comme la norme qu’elles devraient être, passant par le respect entier des personnes souvent malmenées (les femmes) dans le couple. Les réseaux sociaux, notamment Instagram sont donc le lieu d’une révolution 2.0 de l’amour qui ne fait que commencer.

Joyeuse St-Valentin. <3

Emilie Grasso