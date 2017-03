“Split” : le retour tant attendu de M. Night Shyamalan

Après une traversée du désert durant la deuxième moitié des années 2000, le réalisateur de “Sixième sens” ou encore d” “Incassable” M. Night Shyamalan revient avec son tout dernier long métrage, “Split“. (Attention Spoilers)

Split signe le retour, pareil à celui d’un phénix renaissant de ses cendres, de M. Night Shyamalan. Un retour aux sources caractérisé par les différentes thématiques abordées dans ses films – histoire sombre, dénouements complexes, une part d’horreur, atmosphère tendue etc… – et par la partie technique composée de plans très aériens bien connus du réalisateur. Mais Split est avant tout un film avec une histoire bien ficelée, des retournement de situations et de révélations tout au long du film.

Le point fort réside avant tout dans le personnage principal charismatique interprété par James McAvoy (Le Dernier Roi d’Écosse, Wanted, X-Men Apocalypse) se donnant à fond, afin de jouer un personnage possédant vingt-trois personnalités bien qu’il soit regrettable que seulement cinq ou six de ces personnalités apparaissent à l’écran et soient exploitées dans l’intrigue du film. Ces différentes personnalités vont déstabiliser le spectateur et aussi les différentes victimes du personnage principal. Ainsi le jeu passe d’un enfant de 8 ans qui est presque uniquement axée sur le jeu de l’acteur à une personnalité machiavélique et surhumaine surnommée « la Bête ».

Bien que le film soit entièrement bâti sur le personnage principal ce qui peut vite se révéler lassant, M.Night Shyamalan nous amène ici un scénario fort avec une ambiance entre quatre murs. Durant toute la durée de son film, le réalisateur va vouloir faire gémir le Sixième sens du spectateur en montrant certains Signes afin de révéler la vérité que nous découvrons petit à petit. Bien que certains passages du film ne soient pas très utiles à l’intrigue elle même, le film dégage des ondes d’émotion que nous prenons en pleine figure.

On apprécie également la maîtrise de la caméra et du mouvement, toujours présente chez Shyamalan notamment avec des travellings arrière dans des endroits restreint marquant un effet d’oppression, qui reflètent très bien le scénario du film maintenant ainsi une tension machiavélique durant toute la longueur du film grâce à la présence de ce seul personnage habité par plusieurs. Pour Shyamalan, Split semble être un retour aux sources nécessaire afin de se retrouver, suite à la descente aux enfers qu’il a eu quelques années auparavant avec des films boudés par les spectateurs comme Le Dernier Maître de l’Air. Split vient réconcilier le cinéma avec M. Night et Shyamalan avec ses fans ou spectateurs. Ce film devient une des oeuvres les plus abouties du réalisateur. M. Night Shyamalan réalise donc un coup de maître par cette visite dans les profondeurs angoissantes du cerveau humain : une réussite incassable.

Jérôme Payen