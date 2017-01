Synapson en tournée : leur concert à Grenoble

Synapson se produisait à la MC2 de Grenoble le 4 novembre dans le cadre de sa Convergence Tour. Pour une place moyennant une modique somme, il ne fallait pas rater ce groupe électropop bourré de talent !

Dans un premier temps, qui est/sont Synapson ? Vous devez forcement connaître à moins de ne jamais écouter la radio ou de ne jamais regarder la télé. Ce sont deux amis d’enfance, Alexandre Chiere et Paul Cucuron réunis par la même passion : la musique. Venant de régions différentes, les deux français se retrouvent en 2009 pour commencer à créer des mélodies électropop bourré d’adrénaline et pêchu. En revanche, ces DJs ont frôlé la séparation à cause d’un manque de succès à leur début… Et ça aurait été bien dommage ! Après Stendhal Syndrom , leur premier album paru en 2010, ils sortent fin 2015 Convergence qui rencontre aujourd’hui un franc succès. Passant de 13 à 18 titres grâce à la réédition récente de l’album il y a une semaine, l’album se classe 72éme selon la SNEP. Ce groupe réalise des morceaux éléctropops douce, qui tend vers la deephouse mais empreints d’énergie qui nous font bouger. Les featuring sont nombreux : que ce soit « All in you » avec Anna Kova, « Blade Down » chanté par Tessa B ou encore le très bon « Fireball » en collaboration avec Broken Back. Et ce sont ces différents artistes portant en eux une voix et une personnalité singulière qui ont fait l’honneur d’accompagner nos deux DJs pendant le concert, pour notre plus grand plaisir !

Le but de cette tournée est donc de promouvoir cet album et c’est un pari réussi ! Débutée le 2 novembre à Liège, elle se terminera le 12 à Rouen, en faisant dans le même temps des haltes dans 10 villes.

La salle ferme ses portes à 20h30 pour laisser place à la première partie. Un groupe de 3 jeunes musiciens : un batteur, un DJ et une chanteuse, tous français : Arigato Massai. Sur des airs très originaux et électros, ils ont tout de même réussi à chauffer la salle malgré un public pas assez réceptif…. C’est pourtant de talentueux musiciens, et Raphaël Auclair et Victor Belin ont assuré le show sans temps morts. Ils ont profité de leur présence pour se faire connaître, présenter leur tout premier single et ce fut pour moi une agréable surprise !

A 21h30, Synapson arrive, font des réglages et le concert peut commencer. Jusqu’à 23h, sans interruption, les deux DJs se font plaisir sur leurs consoles. Les différents artistes des featurings arrivent et offre un spectacle impressionnant et dynamique. Sirius Trena, un guitariste et interprète qui les accompagne sur les tournées chante le deuxième titre de la soirée, « Fireball », et tel un showman fait danser la salle, bras levés qui en redemande ! On aurait pu penser que ce chanteur allait tout faire ce soir, et bien non ! Anna Kova arrive sur scène et entonne son titre « All In You » avec le soutien des deux DJs évidemment. Durant le concert, les chansons alternent : un featuring et une composition originale seulement basée sur l’instrumentale. Tessa B arrive, à notre plus grande joie pour « Blade Down » ! Benjamin Diamond est le dernier à rentrer sur scène. En fin de soirée, le groupe nous offre des titres en exclusivité, c’est à nous de juger si ils apparaitront sur le prochain disque ou non ! C’était tellement bien que le public en réclamait une autre ! Ils ont cédé, on a eu un très beau bouquet final ! On retiendra donc de nombreux opus qui bougent, font danser, très électroniques mais aussi avec des notes de Jazz et de soul parfaitement bien intégrées. Mais surtout le dynamisme et la sympathie des membres du groupe. Bravo à eux !

Alexis Chareyre