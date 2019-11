T2O – Evénement “Chill and Vibes”: LUMA

Radio Campus Avignon s’est rendu à l’événement Luma le 19 octobre, organisé par l’association T2O, à Saint Etienne.

Retour sur l’histoire de l’association culturelle

T2O, “Truc de ouf” s’est créée en 2016 par une passion commune “l’événementiel et la scénographie”. Cette équipe compte 14 membres ainsi que 40 bénévoles. Ses événements s’affichent comme des manifestations importantes dans le monde de la musique électronique à Saint-Etienne.

En parallèle à son activité principale, T2O s’est diversifiée en créant en 2007 le “Festival Art & Vibes”. Ce festival culturel s’inscrit dans une dynamique design. Son objectif est de mettre en avant des talents artistiques stéphanois et de découvrir des lieux emblématiques de la ville de Saint-Etienne. L’association propose une fois par an un festival mêlant arts et musiques en mettant un point d’honneur sur sa gratuité et son accessibilité. C’est l’occasion de s’ouvrir sur de nouvelles aires culturelles locales.

A travers ce festival, l’association a pu tisser des partenariats avec des associations stéphanoises comme Positive Education, Syndrome odysée, Poto feu.

T2O est connectée à son territoire à travers ses partenaires locaux : le Petit Bulletin Saint-Etienne qui est un agenda de sorties culturelles mais également le magasin l’appart skate shop ainsi que le bar La bodega. Les bières proposées durant leurs événements sont locales, fournies par la brasserie stéphanoise, pour le petit bonheur du public.

Le grand succès de l’événement “Luma”

Ce voyage s’est déroulé au “Clapier”, ancienne gare de Saint-Etienne qui accueille aujourd’hui une salle de spectacles.

Chaque année, l’association choisit un thème unique pour tous leurs événements. Ce samedi, ils nous ont transporté dans une autre dimension : “Luma, un univers vif et sombre dans lequel la lumière s’est transformée, et qui révèle des secrets: des représentations subtiles sur des textures presque imperceptibles, rondes et violettes”.

Les artistes, spécialistes de musique électronique ont fait trembler les murs de ce lieu atypique, sous l’atmosphère psychédélique de la psytrance et de la techno. Cinq artistes étaient présents pour réveiller et rythmer le dancefloor, Toto la techno, Version Bizar, Miss Tekix vs Dj Oikia, Barket ainsi qu’Originz.

“Plongez dans un univers visuel, sonore et sensitif”

Grand succès du premier événement Luma qui a fait salle comble. L’accueil chaleureux, l’investissement des bénévoles ainsi que l’énergie déployée par les artistes en ont fait sa réussite.

T2O reviendra très vite pour un prochain événement intitulé “Mind” au Ninkasi à Lyon, le 2 novembre. L’occasion de découvrir cette nouvelle dimension à travers ses talentueux artistes et sa scénographie originale.

Pour suivre l’actualité des événements de l’association:

Facebook T2O

Instagram : @t2o-creation

– Malaurie P.