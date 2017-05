Tha Trickas nous propulse dans les nuages

Le 15 février 2017 le duo français Tha Trickas sortait son nouvel opus Cloud City qui confirme l’ancrage du groupe dans l’électro et la dubstep, on a écouté, on vous en parle.

Pho et Dj iRaiz sont unis par la même passion : la musique électro et le hip hop. C’est depuis 2005 que les deux jeunes hommes nous proposent des sons innovants mais qui ne font cependant pas toujours l’unanimité dans les bacs français. Masqués tel les Dafts Punks (avec des masques chinois), ils sillonnent le monde et se font connaitre à l’international.

Ils ont créé leur propre label Otodayo, un gage de qualité mais on voudrait soumettre un avertissement quant au contenu de ce disque qui ne plaira pas à tout le monde. L’écoute fut difficile. On vous le dit, car les sons issus de ce CD sont très électro lourd, très dubstep. Et le mélange hip hop et rap n’est pas forcément adéquat. Les amateurs de sons puissants qui « cassent les oreilles », diront-nous, sauront s’y retrouver. En attendant les 12 pistes nous emmènent sans répit et sans pause dans leur univers particulier, avec entre autre, des mélodies orientés manga et japonaise et égyptienne/indienne (piste 8, Little Bombay). Le genre de la trap est omniprésent, leur marque de fabrique mais on regrette une musique marquant une véritable pause car pour ma part, le fait de l’écouter a commencé à me vriller les tympans et à m’énerver. Même la piste 7 With The Flow, reposante dans une moindre mesure, ne m’a pas permis de souffler. C’est pour cette raison que ce groupe ne correspond qu’à un type de public visé et particulier. Malgré une pochette de disque incroyablement graphique et détaillée, le contenu est peut être un peu brouillon et répétitif.

Leur prochaine tournée, The Cloud City Tour, prendra place en Asie en référence aux mélodies des singles du groupe. Dans un premier temps, on pourra les retrouver au Japon, ensuite en Australie, en Nouvelle-Zélande et même au Vietnam ! Il faudra être patient avant de les retrouver en France. Si vous êtes un fan de trap, ne cherchez plus ! C’est ici l’avenir de la musique électronique lourde française ! On leur souhaite tout de même un grand succès et de continuer sur leur lancée, car ils semblent bien partis et sur un bon chemin pour diffuser le talent français.

Alexis Chareyre