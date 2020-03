The Rigour l’EP très Groovy de Wherka

Trois ans après For All Hands, le producteur et DJ Britannique Werkha a fait son retour en Janvier dernier avec The Rigour un EP de 5 titres alliant plusieurs styles.

Il est dur de classer Werkha au sein d’une catégorie musicale. L’artiste est connu pour faire appel à divers courants pour ses productions, et The Rigour ne fait pas exception. Le premier titre Génération X, allie une rythmique Garage avec un accompagnement au synthé à mi-chemin entre le boogie et le Funk. Toujours dans la veine du Funk, Wherka enchaine avec the Key, un titre pour lequel il fera appel à la voix du chanteur Berry Blacc.

Avec Swing Thru, Wherka mêle violons et guitares dans une atmosphère Hip-Hop, à mid-tempo. In SunnyG l’avant dernière track, nous fait entendre des samples, de la voix soul, d’Ellen Beth Abdi sur un BPM assez rapide.

L’EP se conclut avec Favourite Corner, mélange entre synthé et guitare Funk, sur fond de BreakBeat.

The Rigour porte bien son nom. Werkha certes mélange les styles mais évite de tomber dans le piège des productions faussement expérimentales. The Rigour fait partie de ces EP audibles chez soi comme en Club. Nul doute que le prochain à venir sera du même acabit.



Bruno H.