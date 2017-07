Touh, un voyage cinématographique dans l’histoire de Piri Reis

Avec ce spectacle joué tous les jours à 20h20 à l’Espace Roseau Teinturiers, vous saurez Touh sur la fameuse carte de Piri Reis.

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les secrets d’une carte au trésor ? Qui n’a jamais rêvé de trouver un trésor ? C’est dans une aventure à couper le souffle que nous plonge la pièce Touh, proposée tous les jours à l’Espace Roseau Teinturiers. Pendant une heure, on suit le périple de 4 aventuriers dans des espaces parfois très hostiles. Leur objectif est de trouver le fameux trésor de l’empereur Touh. Ce dernier a vécu en Bolivie et a caché dans la jungle une sorte d’amulette qui donnera un pouvoir absolu. Ce trésor, l’archéologue Piri Reis l’avait indiqué dans une carte.

Cette carte, cet archéologue existent réellement. Cette histoire, centrée principalement sur un frère et une sœur qui ont retrouvé une carte et des notes de leur père, est basée sur une vraie histoire. Les metteurs en scène ont fait le choix de nous faire voyager dans l’histoire grâce à un dispositif quasi cinématographique. La manière de jouer les scènes, de construire les transitions, d’animer le décor, tout se rapproche du 7e art et c’est une réussite.

Depuis plusieurs années, ce spectacle est joué pendant le festival d’Avignon. Nous les avions reçu en 2015 dans l’Inofficielle.

Sa renommée n’est plus à faire. Il essaie de mêler différentes astuces pour que le spectateur soit entièrement plongé dans l’histoire et qu’il fasse totalement abstraction de ce qui l’entoure. Pour cause, marionnettes, magie, mime sont les éléments clefs de Touh. Derrière une sorte d’écran, il est possible de s’imaginer un voyage à travers les espaces parfois arides d’Egypte ou encore un vol entre la Turquie et la Bolivie. Des objets volent par magie au-dessus de la scène. Pour les aventuriers, ce spectacle est à ne pas rater. Et pour ceux qui préfèrent l’humour, ils seront servis.

Pendant ce voyage tous les types de comiques de la comédie sont au rendez-vous. Comique de situation, de gestes… Des éléments essentiels pour ne pas s’ennuyer et ça marche bien. On est jamais dans un humour gras, le jeu est juste. Les comédiens n’en font pas trop pour que le public se mette à rire. Seules les situations suffisent.

Il faut ajouter à tout ça un jeu de lumières et une ambiance sonore très particulière. Ces éléments amplifient l’impression de vivre les situations. Ce n’est pas un hasard si un compositeur de film a réalisé la bande son du film. Il arrive à nous imprégner des humeurs et de la tension présente dans le spectacle.

Touh, c’est un film d’aventure, joué en direct devant le public. Touh, c’est une histoire de famille qui se transforme en une aventure aux multiples rebondissements. Touh c’est une heure d’émerveillement. Pourquoi prendre l’avion, le bateau pour voyager ? Ce spectacle suffit pour faire le tour du monde. Une aventure à ne surtout pas rater.

Martin Obadia