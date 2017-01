Un disque aux multiples facettes

Quand un chroniqueur à Radio Campus Avignon essaye de trouver un disque sympathique, dans la multitude de titres que nous possédons, ce n’est pas toujours très facile. Une de nos amies, à ce moment-là, c’est la pochette. Une d’elle m’a attiré :

Un design simpliste, des lettrines énormes au design résolument rétro et à l’ambiance néon que chérissaient les artistes des années 80. Les lettres sont en relief ce qui donne encore plus de profondeur à la pochette très sombre et seulement éclairée par la lumières des caractères. Au dos, le carton satiné est décoré de gouttes d’eau qui semblent ruisseler même sur le disque à l’intérieur. Les titres sont simplement explicités les uns après les autres dans une couleur un peu orangée. Dans les crédits on lit le nom du label : Because Music basé à Paris mais qui possède une antenne à Londres ; on lit aussi l’année de sortie : 2016. Tiens tiens, ce disque est donc récent !

Après avoir détaillé la pochette en long en large et en travers, après s’être ouvert l’appétit musical, il ne nous reste qu’à l’écouter. La première des choses que l’on peut dire c’est que nous ne sommes pas surpris. L’ambiance rétro et 80’s se retrouve à chaque battement de cette musique sautillante et presque jamais mélancolique. Des lignes de basses funky aux arpégiateurs torrides ou spatiaux, on retrouve dans chacune des secondes de cet album l’héritage de la synthwave. Une fois passé l’aspect toujours bien marrant de l’ambiance kitsch, on commence presque à se lasser. On se lasse des voix et des chorales suraiguës qui brisent souvent l’élan d’introductions prometteuses. On se lasse des rythmiques simplistes et épurés du début de l’album, qui heureusement, se transforme lentement vers la fin de l’opus. Enfin, on se lasse d’une musique qui est, certes divertissantes, joyeuses et dansantes à souhait, mais qui est aussi une autoroute de facilité par les temps qui courent. De la Disco tout le monde veut en faire, mais peu arrivent à nous faire vibrer aujourd’hui avec quelque chose qui viendrait renouveler un genre prémâché et poussiéreux par endroit. Et il me faut dire que les plus belles chansons de cet album (à savoir Mick Slow, Night Owl et Summer Jam) sont celles au BPM le moins élevé. Quand la basse se tait, que la batterie a la place de s’entretenir langoureusement avec une voix qui se teinte alors de couleurs chaudes et chaleureuses, c’est peut-être ce moment du disco qui est le plus beau et que les grosses machines d’aujourd’hui ont oubliées.

Ce disque est le cinquième du groupe anglais Metronomy, il s’appelle Summer 08. Et Radio Campus Avignon le recommande car la curiosité et un peu de disco, ça n’a jamais fait de mal à personne.

Guillaume Carlin