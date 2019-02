Un Jour, Un Portrait : dans la peau du youtubacteur Lucien Maine

Pour la toute première chronique-portrait, RCA a eu la chance de poser des questions au vidéaste français Lucien Maine. Suivi par plus de 92 000 personnes sur YouTube, Lucien Maine vit sa passion et réalise des vidéos humoristiques sur la chaîne de Golden Moustache, ainsi que sur sa chaîne personnelle. Il apparaît aussi dans d’autres scénarios comme ceux de E-Penser, ou Emy LTR.

Radio Campus Avignon : Qu’avez-vous suivi comme cursus scolaire ?

RCA : D’où vous vient cette envie d’être vidéaste, d’exercer ce métier ?

L.M : Quand j’étais enfant, mon oncle et ma mère travaillaient au Théâtre de Sartrouville. J’allais voir beaucoup de spectacles et ça m’a donné la vocation.

RCA : Quel sketch vous a pris le plus de temps à réaliser ?

L.M : L’idiot et le Faucon qui m’aura pris environ sept mois, avec des hauts et des bas. Ca a été dificile parce que je me suis chargé de beaucoup trop d’aspects.