Un Noël et Nouvel an espagnols

La période des fêtes de fin d’année est l’une des plus attendue ! Et pourtant, Noël et le Nouvel An sont des traditions célébrés différemment selon les pays et cultures. Certains, d’ailleurs, ne les fêtent pas. Dans cet article, nous allons vous présenter les dates importantes de ces fêtes typiques de fin d’année en Espagne, dans cet esprit de partage des fêtes.

Les festivités de Noël et du Nouvel An s’étalent sur une assez longue période et ont un caractère très fortement relié à la religion. Bien sûr, chaque région et même chaque famille ont leur propre tradition et ne fêtent pas Noël de la même manière, y compris en Espagne.

Les fêtes commencent le 22 décembre avec la lotería de Navidad. C’est une tradition pour les espagnols, d’acheter, d’offrir ou d’échanger des billets de loterie pour participer à ce tirage au sort tant attendu. Le 22 au matin, les résultats sont écoutés en direct à la radio ou suivis à la télévision. Depuis toujours, les enfants du collège colegio San Ildefonso chantent les “numéros de la chance” pendant l’émission.

Le 24 décembre, c’est la Noche Buena, un repas spécial organisé entre proches. C’est le moment des retrouvailles, où les familles construisent leur crèche (los belenes) et chantent des chansons de Noël (villancicos). A minuit, les chrétiens vont à la messe pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus. Le 25 au matin, c’est le jour où le Père Noël apporte quelques cadeaux aux enfants; mais ce n’est pas le jour le plus symbolique pour la presque-île.

Des plats typiques reviennent chaque année lors de cette période, notamment les confiseries et desserts : turrón (nougat), mantecados (biscuits sablés), polvorón (petit biscuit)…

Le 28 décembre c’est el Día de los Inocentes, journée pour faire des blagues à ses amis. Un peu comme le premier avril pour nous, c’est le jour pour faire des farces : les médias peuvent donner de fausses nouvelles et les personnes dans la rue peuvent se coller des petits bonhommes dans le dos. Mais ce jour célébré de manière humoristique, est un réalité une commémoration religieuse d’un massacre à Bethléem. C’est le jour des Saints Innocents, qui provient du massacre de tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem ordonné par le roi Hérode I°.

De nos jours le mot innocent perd sa connotation religieuse pour être interprété avec humour et légèreté.

Le 31 décembre, pour célébrer la Nochevieja (nouvel an), les espagnols ont une coutume bien à eux. Ils suivent en direct à la télévision les douze coups de minuit à la Puerta del Sol, à Madrid où des millers de personnes sont sur place. Différentes villes organisent la même cérémonie. La tradition est de manger en même temps que les douze coups de minuit, douze raisins – las uvas de la suerte – en signe de chance, fortune, prospérité et santé pour les douze mois à venir.

Le 5 janvier, c’est le défilé de los Reyes Magos : Caspar, Balthasar et Melchior paradent dans des chars dans les grandes villes et distribuent des cadeaux à la foule. Ce sont les Rois Mages qui amènent les cadeaux aux enfants, pendant la nuit du 5 aux 6 janvier. Les enfants laissent alors leurs chaussettes au pied de l’arbre de Noël, sur la cheminée ou accrochées à leur fenêtre. Il est aussi de tradition de laisser un petit goûter à ces trois personnages.

Le 6 décembre, jour férié en Espagne, est un peu le “vrai jour des cadeaux” dans la tradition espagnole. Les familles se réunissent pour ouvrir les cadeaux et partager le roscón de reyes (galette des rois), un gâteau brioché en forme de bague et décoré.

Les fêtes de fin d’année sont très rythmées en Espagne, avec un caractère religieux, elles symbolisent surtout l’union et la joie des moments de retrouvailles et de fête.

Radio Campus vous souhaite donc ¡ una Feliz Navidad y un Feliz Año nuevo !

– Youna B.