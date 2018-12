Un Opus au campus : entretien avec Samuel Jean, chef d’orchestre

Il a été chef de chant, chef de chœur et assistant dans des grands lieux tels que l’Opéra National de Paris, le Théâtre du Châtelet, le festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence ou encore le Grand Théâtre de Genève, mais c’est en 2006 qu’il prend la décision de se consacrer à la direction d’orchestre. C’est après avoir été lauréat du concours national de jeunes chefs d’orchestre d’Ile de France la même année et après avoir été engagé par différents orchestres (l’Orchestre National d’Ile de France, l’orchestre de Cannes PACA ainsi que par l’orchestre La Verdi Di Milano pour ne citer qu’eux) qu’il est venu diriger l’orchestre régional d’Avignon Provence au sein de notre université, lors de l’évènement Un Opus au campus. Nous l’avions rencontré.

Bonjour Samuel Jean.

Bonjour.

Merci de m’accorder cet entretien. Vous ouvrez la saison culturelle à l’Université d’Avignon avec un concert qui a duré environ 1 heure et qui a eu lieu dans le hall de cette université. Vous étiez ici afin de nous faire vivre un voyage musical. Est-ce que vous pouvez présenter ce voyage ?

Oui, c’est un programme un peu ludique qui permet aux gens qui ne connaissent pas ou pas bien la musique classique de découvrir différents styles, avec des compositeurs très connus comme Mozart ou Beethoven par exemple et aussi avec des compositeurs beaucoup moins connus, beaucoup moins joués comme Halvorsen ou Finzi. C’est un programme qui présente des styles différents, des formes différentes, sur des pièces relativement courtes à chaque fois, elles n’excèdent pas 8 minutes. C’est un programme qu’on fait comme ça depuis plusieurs années, en début de saison, parce que c’est un vrai voyage, une découverte de la musique classique.

Pourquoi ce choix de réunir, parmi des compositeurs connus tel que Bethoveen, des compositeurs moins connus comme Halvorsen ou Finzi ?

C’est pour montrer aussi que la musique classique est très riche. On ne peut pas se limiter seulement aux compositeurs les plus connus. Comme la musique classique, comme la littérature, comme la peinture, il y a des noms moins connus qui ont pu écrire des choses très très belles, très inspirées. C’est aussi pour permettre à des gens, peut-être à ceux qui viennent écouter ici à l’Université ou ailleurs, qui sont déjà mélomanes, d’aussi découvrir des pièces nouvelles.

Est-ce que pratiquer cet exercice dans une université c’est quelque chose qui vous plaît, ou est-ce différent par rapport à ailleurs ? J’ai vu que vous aviez fait le choix de diriger l’orchestre prochainement dans une prison. Qu’est-ce qui vous a motivé à prendre cette initiative ?

Un des rôles d’un chef d’orchestre, en tout cas dans le poste qui est le mien, à Avignon, c’est de faire découvrir la musique classique, de ne pas uniquement jouer pour les gens qui connaissent déjà (les mélomanes, les gens qui ont l’habitude). Il faut jouer pour eux, bien sûr, c’est important, mais notre mission aussi est de faire connaitre, de faire découvrir la musique classique. Ici, à l’Université, ça fait presque dix ans maintenant qu’on vient, donc c’est vrai qu’il y a quelque chose d’assez naturel. On a à Avignon de grosses actions culturelles où l’on va vers le public : c’est déjà le jeune public, mais c’est aussi des gens qui culturellement, socialement, n’ont pas vraiment de lien avec la musique classique. Il n’y a plus vraiment de relais médias pour la musique classique (ou alors il faut déjà aimer la musique classique et écouter France Musique ou regarder mezzo etc…) mais c’est vrai qu’il n’y a plus vraiment d’émission grand public consacrée à la musique classique, donc c’est pour ça qu’on fait ce type d’intervention et c’est quelque chose qui nous plaît beaucoup.On y met la même implication, la même envie de bien faire que quand on fait un concert qu’on dit de prestige à l’opéra. Pour nous c’est le même métier en fait et moi c’est quelque chose qui me tient très à coeur. Et puis l’orchestre d’Avignon est un orchestre public, avec de l’argent public, donc on a cette mission aussi d’ouvrir notre art au maximum de gens.

Est-ce que vous regrettez justement que la musique classique n’occupe pas la place qu’elle mériterait d’avoir ?

Oui clairement ! Je pense qu’il y a 20 ou 30 ans la musique classique n’a pas vu le tournant des nouveaux publics, et il y a eu un tournant où la musique classique a beaucoup perdu de public, parce qu’elle était assez engoncée dans ses codes, il y avait un côté un peu prétentieux peut-être dans la manière de la vivre, de la présenter. Oui c’est une musique sérieuse, une musique savante, une musique qui nécessite beaucoup d’études, beaucoup de connaissances, mais pour la faire, pour la jouer. Après pour la présenter et pour la faire découvrir justement, je crois qu’on a tout intérêt à la rendre accessible dans la forme des concerts. Présenter les oeuvres comme je le fais permet de créer un lien entre le public et l’orchestre. Ce qui est étonnant c’est que je crois qu’il y a un potentiel de public pour la musique classique, parce qu’on voit la passion que génère les musiques de film et le succès qu’elles connaissent. Les musiques de films sont directement liées à la musique classique, les compositeurs de musiques de film sont des compositeurs de musique classique avant tout, et se sont beaucoup inspirés de la musique classique. Si les gens aiment la musique de film à ce point là, ils aiment la musique classique de ce fait, mais peut-être que ça leur fait plus peur de se dire “on va aller s’écouter une symphonie de Beethov’, de Mandelson ou de Shuman”, quelque chose qui est peut-être plus abstrait pour eux, c’est vrai que la musique de film est liée à des images, à des histoires, mais la musique classique peut transporter exactement de la même manière, même si, en effet, il n’y a pas ce support visuel, et encore ça dépend des œuvres car il y a plein de musiques classiques qui ont comme raison d’être, soit une peinture, soit une histoire…Mais je ne suis pas très inquiet sur l’avenir de la musique car je suis assez convaincu que beaucoup de gens se rendent compte que c’est beaucoup plus facile d’accès que ce qu’ils croient

Pour revenir au public des prisons, est-ce que c’est différent de jouer dans une prison ?

L’atmosphère n’est pas la même quand on joue, ici, à la fac, que quand on joue en prison. Il y a quelque chose de très émouvant à jouer en prison, alors c’est sûr qu’il y a cette chose un peu lourde. Rien que le fait de rentrer dans la prison, ça met beaucoup de temps pour se faire contrôler, pour s’installer … la prison n’est pas l’endroit le plus gai du monde mais la perception des détenus, leur écoute est absolument remarquable. Et je crois qu’ils sont touchés par deux choses ; qu’on se déplace, qu’on vienne à eux, et ensuite ils sont touchés par ce qu’ils entendent. Ça fait plusieurs années qu’on va jouer en prison avec l’orchestre d’Avignon, on est allé au Pontet, à Aix-En-Provence, à Salon-de-Provence, et selon les endroits il y a des publics différents, il y a de lourdes peines ou des peines plus légères mais on se rend compte que l’accueil et le ressenti des détenus est égal au ressenti d’une personne en liberté. C’est le contexte qui est un peu différent, mais ça reste des moments très émouvants.

Émouvant notamment parce qu’il y a une accessibilité à la culture malgré l’emprisonnement ?

Non ce qui est émouvant, je crois, c’est de se dire que quelque soit sa situation personnelle, le ressenti par rapport à une oeuvre d’art peut être équivalent entre une personne qui va très bien, qui est en pleine santé et qui est libre, et un détenu qui fait une peine : l’impact d’une oeuvre musicale sur les gens, quels qu’ils soient et c’est ça que je trouve assez émouvant. Il y a une certaine unité là-dedans, une certaine égalité.

Lors de votre parcours on ne peut que constater les différentes casquettes que vous avez porté : chef de chant, chef de chœur…quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix de vous tourner vers la direction d’orchestre, et quel rôle avez-vous préféré avoir ?

La direction d’orchestre c’était un vieux rêve de quand j’étais gamin. Je n’imaginais pas, quand j’étais petit, que je ferai ce métier-là. Mes parents qui ne sont pas musiciens pensaient qu’il fallait jouer 5 instruments, 6 instruments, du coup ça m’a mis une certaine montagne en face de moi, mais après peu importe car de toute façon je voulais faire de la musique, je suis pianiste et j’ai été chef de chant. Comme vous l’avez dit, chef de chant c’est un pianiste mais qui remplace l’orchestre pour les opéras, qui travaille avec les chanteurs, chef de chœur, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. J’ai beaucoup aimé être chef de chant parce qu’il y avait un rapport au piano très très fort et pour jouer des œuvres magnifiques car jouer un opéra au piano c’est génial, mais assez rapidement je me suis dis, ouais, pourquoi c’est pas moi qui serait le leader ? Ce n’est pas une histoire de pouvoir, mais voilà, j’avais des idées musicales, de ce que je voulais entendre faire, j’ai eu des soutiens de gens qui comptaient beaucoup pour moi, des pédagogues (je pense à mon professeur au CNSM, où j’étais à l’époque pianiste accompagnateur au conservatoire de Boulogne Billancourt, et le directeur de l’époque m’a beaucoup insisté à me tourner vers la direction. Des figures comme ça pour qui l’avis est très important, ça m’a poussé à le faire. Les choses se sont faites comme ça petit à petit. J’ai eu la chance finalement d’avoir été nommé assez rapidement ici à Avignon, il y a six ans maintenant, et c’est une chance incroyable pour un jeune chef d’avoir un orchestre entre ses mains pour faire tout le travail qu’on peut faire. Après, le piano me manque un peu car j’en fait beaucoup moins. J’ai bien aimé être chef de chant, ça dépendait des chefs avec qui je travaillais (parce que j’étais sous la direction de très bons chefs, et d’autres beaucoup moins bien) donc ça dépendait des productions d’opéra que j’ai pu faire. Le piano me manque un peu car c’est quand même mon ADN de départ, mais je prends évidemment beaucoup de plaisir à la direction d’orchestre parce que diriger des œuvres comme aujourd’hui, ou comme celles qu’on va faire la semaine prochaine c’est quand même un privilège.

Quels sont vos futurs projets ?

A très court terme on a un projet de concert d’ouverture de saison à l’Opéra, deux œuvres majeures du répertoire avec le deuxième concerto de Brahms, qui est un chef d’œuvre absolu, avec la jeune pianiste Susana Bartal, et puis la fameuse symphonie du nouveau monde, donc à très court terme. À Avignon j’en ai pas mal ; tous les concerts que je fais avec l’orchestre : deux opéras dans la saison, “La Bohème” et “Histoire d’amour” à l’Opéra d’Avignon, et j’ai l’orchestre de Poitou-Charentes au mois de décembre, l’orchestre de Tours un peu plus tard donc c’est une saison assez intéressante …

Pour conclure, auriez-vous une anecdote à nous raconter ?

Il y a eu un concert l’année dernière en abonnement où j’ai vu débarquer devant mes pieds, un archer. Et c’était Sylvie, qui était derrière elle qui avait lâché son archer qui est passé au dessus d’elle, et c’était sur une pièce assez sérieuse de Wagner qui s’appelle “Siegfried idyll”, qu’on a joué la moitié du temps en pleurant de rire car c’était tellement incongru de voir un archer comme ça. La première fois de ma vie que j’ai vécu un truc pareil. Comme quoi on peut aussi s’amuser en musique classique !

Interview mené par Nicolas Simon-Altibelli