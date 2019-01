Une après-midi au studio: l’association La Croix des Oiseaux

Entre rires et apprentissage, RCA a eu la chance de recevoir l’association La Croix des oiseaux afin de présenter à des jeunes non francophones l’envers du décors d’une émission de radio.

Un petit mot sur l’association la Croix des Oiseaux

La Croix des Oiseaux est une association qui permet aux enfants non francophones de s’intégrer plus facilement, notamment par le biais de loisirs tels que le bowling ou encore le cinéma, d’activités culturelles (musées, patrimoine) et des activités telles que celle de notre sujet : la radio !

Le but de cette association est de travailler l’expression mais aussi la compréhension des enfants face à la langue française tout en réunissant ensemble des adolescents affrontant les mêmes difficultés pour leur inculquer, leur faire comprendre l’importance de l’esprit de groupe.

Une visite organisée

Un lundi après-midi, des bénévoles de Radio Campus Avignon ont pris le rôle de professeurs des écoles : Lillian, Marine, Olivier et Emeline avaient pour objectif d’expliquer à des jeunes non francophones pris en charge par l’association La Croix des oiseaux participant au CLAS sur les dessous de la radio.

Accompagnés par Chloé Garrido (responsable du CLAS (contrat social d’accompagnement à la scolarité)), Amin El Malik (animateur secteur jeunesse) et Constance Colle, journaliste, c’est dans une ambiance conviviale que les adolescents sont venus découvrir le studio : ayant entre 14 et 16 ans, ils étaient impatients de découvrir notre association.

Olivier, président de cette dernière a dans un premier décrit et présenté chaque élément présent. Le micro, le rôle que peut posséder une personne de la radio et l’association en elle-même. Au cours de ces informations, le travail de l’expression et de la compréhension pour ces jeunes a été sollicité puisque le but était à la fois de comprendre mais aussi de répondre aux questions posées par notre président notamment sur la définition d’un micro par exemple.

Après une courte présentation de chacun des bénévoles, nous avons eu la chance de présenter les diverses activités que nous faisions. Emeline a expliqué son rôle d’animatrice et Lilian, le rôle de chroniqueur. Grâce à ces explications, les enfants ont pu découvrir la différence de ces deux rôles. Pour ma part, j’ai expliqué que derrière la radio, dans notre association il y avait aussi deux pôles : événementiel et rédaction.

De futurs membres de la radio ?

L’objectif principal de leur venue était de leur faire découvrir le monde de la radio.

Quelle est la meilleure façon de faire découvrir un métier ?

Il n’y en a pas de meilleure qu’en le pratiquant lui-même. Par groupes de six, les adolescents ont pris place derrière les micros comme de vrais chroniqueurs : entre rires et timidité, nous avons pu découvrir des univers et des personnalités très différentes. En effet, c’est une fois derrière les micros qu’ils se sont révélés.

Grâce à Emeline, animatrice de l’émission de cinéma et Lillian, chroniqueur dans l’émission de jeux vidéo, les enfants ont pu comprendre à la fois le rôle de chroniqueur, le rôle d’animateur et celui du régisseur.

Afin de les mettre dans de vraies conditions de travail, ils se sont d’abord présentés dans le micro en expliquant d’où ils venaient et qui ils étaient. Emeline leur a d’ailleurs par la même occasion expliqué la façon dont l’animatrice lance la parole à ces chroniqueurs notamment par l’importance des gestes. C’est après ces préparatifs, et après de nombreux rires que les enfants ont pu alors prendre le rôle de chroniqueurs.

Lancement de la musique, et présentation de l’émission et des chroniqueurs : une vraie expérience pour eux ! Entre apprentissage de la langue et amusement, nous avons compris que la curiosité était leur point d’appui.

L’interview renversée

Au préalable, les enfants avaient préparé une interview nous étant destinée.

En plus d’être de futurs chroniqueurs, ils sont aussi de futurs rédacteurs ! Une interview inversée aux membres de RCA pour avoir un peu plus d’information sur l’association.

Une expérience unique

De nombreuses questions ont été posé et les enfants étaient heureux de cette expérience.

Radio campus Avignon a elle aussi, aimé cette expérience.

A la réponse générale à notre question « Est-ce que nous vous avons donné envie de faire de la radio plus tard ? », qui était un « oui », nous avons compris que nous avions la chance de pouvoir faire partie de RCA et du plaisir que cela procurait.

La plupart des enfants semblaient intéressés par le rôle d’animateur, et d’autres étaient vivement intéressés par la régie.

Avant tout, le but de cette expérience était de faire travailler les adolescents sur leur prononciation et sur leur expression. Nous avons eu la chance de les découvrir et de voir leur investissement.

RCA remercie encore l’association La Croix des oiseaux pour sa gentillesse et sa bienveillance et remercie particulièrement tous ces enfants pour leur bonne humeur, leur intérêt et leur compliment sur la décoration du studio !

Nous espérons les retrouver prochainement sur les ondes !

Marine Denekre