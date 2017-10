Une soirée de rentrée explosive!

Ce jeudi 28 Septembre se tenait aux Passagers du Zinc la nouvelle soirée de rentrée de Radio Campus Avignon. Un moment animé par les groupes Brace Brace, St & The Self Tribute Band et clôturé par un DJ set mixé par des membres de la radio, Axel Lempérière et Gaël Bouquet.

Affiche par David Sarandon

Pour sa 8ème année, il est clair que Radio Campus Avignon a voulu faire les choses en grand. Commence alors un travail titanesque pour notre équipe. En effet, la salle à réserver et la communication représentaient les plus gros aspects. Pari réussi puisque 300 personnes étaient réunies pour célébrer cette rentrée autour de groupes de musique nous faisant découvrir leur univers. Rien n’a été laissé au hasard pour la mener au mieux. Elle a d’ailleurs été diffusée sur la webradio pour que les auditeurs absents puissent en profiter au maximum.

Le suspens est levé à 21H00. Les portes du Passagers du Zinc s’ouvrent pour laisser entrer le public. Le groupe Brace Brace, programmé à 22h, passe par nos micros pour une petite interview menée par Alexis Chareyre et Olivier Halloua. A 21h15, c’est St & The Self Tribute Band qui entame sa setlist. Le quatuor montpelliérain au rock psyché et mature fait monter la température dans la salle intimiste avignonnaise. Une réelle proximité s’est installée entre eux et le public, ce qui a créé une ambiance familiale où tout le monde a pu s’amuser et trouver sa place.

Après avoir mis le feu, c’est à leur tour de passer derrière les questions de nos animateurs pendant que Brace Brace s’apprête à monter sur scène et continuer à faire danser le public, dans la veine de ce qui a été entamé. De plus en plus de personnes remplissent la salle pour venir saluer les jeunes lyonnais aux mélodies rock garage et pop nébuleuse et ainsi s’amuser avec nos artistes.

Et enfin, le clou du spectacle. Nos deux membres Axel et Gaël installent leur platine pour nous faire décoller jusqu’à la fermeture de la salle, avec un set made in Radio Campus. Une ambiance de folie règne au sein des Passagers du Zinc, la fête bat clairement son plein.

Pour résumer, une soirée de rentrée anthologique a eu lieu cette année pour Radio Campus Avignon. Nos équipes peuvent être fières de leur travail qui n’a pas été vain et qui a montré que nous savons nous amuser. Beaucoup de personnes ont sûrement découvert de nouveaux styles musicaux et c’est aussi ça RCA, faire découvrir une nouvelle culture musicale. Vivement l’année prochaine.

Au niveau des abonnés absents, vous pourrez retrouver le podcast à cette adresse sur le mixloud Et si vous avez envie de découvrir (ou de redécouvrir) ces jeunes artistes, faites un petit tour sur leur page Facebook et leur chaine Youtube !

Brace Brace ici ! Et St & The Self Tribute Band!

HEBBARD Mélanie