Une soirée endiablée – retour sur l’événement “El dia de los muertos”

Halloween et le jour des morts sont deux fêtes à la fois complémentaires, mais tout autant distinctes. Dans les deux cas, l’idéologie est la même : s’amuser. Que se soit par la distribution de bonbons ou par le maquillage de têtes de morts, il s’agit de festivités où la joie de vivre, la bonne humeur ainsi que l’alcool battent le rythme en cœur.

Radio Campus Avignon se joint au thème

RCA a décidé pour l’événement de se déguiser, elle aussi, en organisant sa soirée : “El dia de los muertos”. Avez-vous déjà vu un mélange de culture aussi peu probable ? Un mixte entre des citrouilles et des têtes de morts, entre des bonbons et des fleurs, entre du punch et de la bière… tout était présent pour passer la soirée d’Halloween dont on se souviendrait. C’est dans un univers glacial rempli de peur que le Red Sky nous a accueilli pour nous faire frissonner et pour nous en mettre plein les yeux, avec des musiques actuelles, mais aussi plus contemporaines, et avec un décor digne d’un film et une ambiance bien déterminée.

Une communication réussie

Il est important de noter le travail de communication qui a été fait pour l’événement : en effet, RCA a mis le paquet, que se soit en terme de médiation, mais aussi de communication. L’événement Facebook ayant réuni 120 personnes, le teaser et le jingle ont joué un rôle essentiel. Sous la direction de Lucie Aubourg et de Lilian Beuzelin, et avec pour acteur Lucas Dubbeldmann, un teaser a été réalisé et a marqué les esprits : un mélange entre peur, questionnement, inquiétude, et recherche, qui fait fureur. Mélangé à un jingle de haut niveau, interprété par Manon Bojidarovitch et Dylan Mercader, il marque un mélange entre l’univers d’Harry Potter et de Vampires Diaries. On retrouve une histoire à travers 2 minutes, annonçant la soirée à ne pas manquer.

Une soirée aux jeux

Que serait une soirée sans jeux ? Une soirée animée par de nombreux jeux qui avaient pour but de nous faire rire, mais aussi de nous dérouter. Un mur de ballon, un bière-pong, un stand photos, des bonbons gratuits, le concours de make-up… tout était au rendez-vous. Pour deux verres de punch, une fléchette était offerte pour tenter de remporter des bonbons, des défis, des sauces ou du jus au mur de ballons. Une association de photographie pour noter des souvenirs, des verrines plein de bonbons pour marquer le coup.. une soirée où les jeux ont fait fureur et qui a marqué les esprits des plus joueurs, mais aussi, des spectateurs.

Une compétition est lancée ! Qui a gagné ?

Qui a dit qu’entre le CA de Radio Campus Avignon et les bénévoles, il y avait des professionnels du bière-pong ? La compétition était lancée : un pichet de bière et une balle de ping-pong. L’objectif est de participer tout en hurlant sous quelques coups dans le nez. On retrouve l’ambiance de RCA à travers ce jeu, avec une partie remportée par le CA et une autre par les bénévoles : égalité parfaite mettant en évidence le slogan de notre radio : “Soyez fous”.

Grâce au Red Sky, la soirée de Radio Campus Avignon a été une réussite, et nous les remercions pour leur accueil, leur sympathie et leur bienveillance.

Nous espérons vous retrouver à nos prochaines soirées, pour une revanche sur le bière-pong et pour encore plus de folie !

N’oublie pas, Soyez fous, encore et encore.

– Marine D.