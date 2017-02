Une vague 60’s s’empare de la Cave des Pas Sages

Nouveau succès pour Vision Nocturne. Les lyonnais de Gloria ont fait fondre la Cave des Pas Sages avec leur groove des années 60.

Le groupe Gloria en concert à la Cave des Passages. Crédit photo : Matthieu Limongi

Dès le début du concert, quand les riffs psychédéliques s’enchaînent, on comprend très vite à quoi on a à faire. Trois hommes en arrière-plan, trois femmes au premier plan : on retrouve une Janis Joplin au sourire ravageur, une Pati Smith survoltée, une Rhoda Scott en beaucoup plus sexy, un Johny Cage un peu timide, un John Bonham plutôt sympathique et une copie parfaite de Ray Manzarek à la basse. La musique est super originale, un peu barré, très mouvante mais toujours énergique.

Le travail harmonique livré par les trois jeunes femmes est phénoménal, la technique vocale est plus que maitrisée et c’est un réel bonheur de les voir interagir et placer leurs voix. On pense vite à des duos comme Ibeyi ou June et Lula. Du plaisir, c’est bien de ça dont il est question, autant sur scène que dans le public. Très vite, il fait chaud, très chaud, aussi chaud que dans un combi Volkswagen en plein Texas. Issu d’origine très diverses, allant du folk américain, aux musiques du monde en passant évidemment par le rock psychédélique des années 60, Gloria nous propose un set de plus d’une heure très riche mélodiquement et thématiquement. On ne s’ennuie jamais, chaque chanson apportant son lot de surprise psychédélique. Grâce au tube Beam me up, Gloria semble être le groupe parfait pour votre road trip idéal.

Qui dit rock dit aussi slow, un genre qui colle particulièrement bien aux voix suaves des deux chanteuses lead. Un chef d’œuvre de reprise de Hey Gip de The Animals pour finir et les six chefs indiens saluent un public en délire. On en ressort impressionné et avec cette seule conviction : faire l’amour et pas la guerre.

Ndlr : ici le journaliste a épuisé toutes ces références sur les années 60, il préfère vous laisser avec Gloria qui sera à retrouver à Toulouse au Pingouin Alternatif avec The Madcaps dès ce Vendredi soir.

Guillaume Carlin