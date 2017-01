WeAre Together : de la musique électro ou un sort ?

Après un an d’attente, le We Are Together Festival a fait son grand retour ce 31 Octobre aux DOCK DES SUDS de Marseille. Pour sa 6ème et dernière édition le festival de musique électronique a rassemblé, une fois de plus, des milliers de personnes prêtes à s’amuser et « taper du pied » toute la nuit. Réunis sur une grande scène extérieure et deux scènes intérieures, les artistes venue d’un peu partout dans le monde ont mis le feu sur scène pour cette soirée exceptionnelle. Composées chacune d’un style électronique particulier, les scènes ont vu défiler des artistes tout au long de la nuit pour jouer et faire partager leurs meilleurs mix.

La Main Stage, placée en extérieur, était composée cette année de FACIL, GUI BORATO, ANDHIM et JOACHIM PASTOR. On pouvait retrouver également le célèbre artiste PAUL KALKBRENNER, tout droit venu d’Allemagne pour nous faire un show exceptionnel à partir de minuit et cela pendant 1h30, entouré d’une foule en délire. Enfin, présent à partir de 1H30, il était possible d’aller écouter le DJ français N’TO accompagné de ses morceaux déstructurés et très biens travaillés. Les deux artistes étaient très attendus par le public et n’ont pas déçu la foule puisque l’espace était rempli à son maximum avec une difficulté pour circuler invraisemblable.

Située à l’intérieure, la Techno Stage avait, elle aussi, une belle brochette d’artistes dans son programme puisque pour l’occasion nous pouvions retrouver 1RDT, DRMC, KOSME, JUAN ATKINS, JONAS KOPP, PFIRTER. Présent également pour clôturer la Techno Stage, DAX J a rassemblé la foule une dernière fois et balancé des morceaux aux basses oppressantes et sonorités angoissantes. Inconnue de ma sphère musicale, j’ai pu découvrir avec plaisir l’unique artiste féminine de la Techno Stage, LEA DOBRICIC. Ce petit bout de femme pleine de bonne humeur et d’enthousiasme qui a su convaincre un bon nombre de festivaliers avec des mix originaux et bien aboutis.

Enfin, je finirai sur ma scène préférée, la Trance Stage. J’attendais avec impatiente de pouvoir me retrouver devant cette scène pour aller écouter les artistes de qualités proposés pour ce grand soir. On pouvait aller découvrir OL-LIVE, BRO & TOONS, GREEN WOLVES, GRAVIITY, DEVIANCE, MOUSTA KORE et UPGRADE. Egalement présents, les artistes BELIK BOOM et MANDRAGORA qui se sont succédés sur scène pour y mettre chacun leurs tour une ambiance de folie. BELIK BOOM, qui a gagné en popularité il y a quelques années grâce à certains de ses remix dont « avada cadabra » issue de la bande originale d’Harry Potter, a fait virevolter la salle avec ses mélodies envoutantes. De son côté, MANDRAGORA a pris la suite en imposant son style marqué par des extraits de films que l’on connaît bien ainsi que des basses électrisantes.

Les différentes scènes étaient accompagnées d’une décoration plus ou moins travaillée. La Main Stage était surplombée par un écran géant qui ajustait ses images en rythme avec les sons. La Techno Stage était, elle, composée de différents jeux lumineux et des lettres WE ARE inscrites en haut. Enfin, on pouvait remarquer un travail plus important pour la décoration de la Trance Stage avec un grand mandala aux nuances de bleu, de vert et de violet au centre ainsi que des losanges disposés un peu partout au plafond de la scène dans les mêmes teintes.

Maintenant que vous savez à peu près tout sur les scènes ainsi que leurs compositions musicales, il est temps de parler des festivaliers. Parce que oui, ce 31 Octobre n’était pas un jour comme les autres. Il s’agissait de la fête de l’horreur : Halloween. Pour cette occasion, beaucoup de festivaliers ont joué le jeu et décidé de se maquiller (voir de se déguiser carrément) pour l’évènement. Evidemment j’ai également joué le jeu sinon cela n’aurait pas était drôle. Une fois prête, je suis partie à la rencontre de certains festivaliers afin de pouvoir admirer leurs déguisements et en savoir un peu plus sur leur ressenti du festival. J’ai rencontré un groupe d’amis tous réuni pour l’occasion et déguisés en zombies et morts vivants en tout genre. La bonne ambiance était au rendez-vous et chacun passait un très bon moment malgré une sensation oppressant dû au nombre de personnes présentes et à la place pas toujours adaptée. La sécurité, comme à son habitude, TRES aimable, était bien présente mais pas toujours très active d’après certains témoignages de festivaliers qui auraient subis quand même pas mal de vols pendant la soirée. Malgré tout, aucun incident grave n’est survenu pendant les passages d’artistes et le public était satisfait sur l’ensemble des témoignages recueillis.

Cette dernière édition maintenant achevée aura fait un grand bruit et ce fut un plaisir de pouvoir y assister pour le grand final des membres de la WEARE. Je pars sur une fin positive avec un souvenir marqué de cette soirée grâce aux artistes prometteurs qui ont illuminé les scènes ainsi que des festivaliers toujours aussi enthousiastes.

Clémence Doux