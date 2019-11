“William à midi”, on dit oui !

William à midi est une émission télévisée en direct sur C8 du lundi au vendredi de 12h45 à 13h55. Aujourd’hui nous allons vous la présenter, pour vous montrer pourquoi il peut être intéressant de la regarder !

William à midi, ou WAM, existe depuis septembre 2017, c’est donc une émission toute jeune et qui marche. L’émission se découpe en deux parties et regroupe plus de dix chroniques, chacune ayant leurs chroniqueurs attitrés. Elle bat de plus en plus ses records d’audiences, gage de la fidélité de ses spectateurs. Les chroniques ne sont pas toutes présentes tous les jours, afin de varier au mieux le contenu et aborder le plus de sujets possibles en une semaine. Elle est présentée par William Leymergie, animateur, producteur de télévision et journaliste. Il a animé l’émission Télématin pendant plus de trente ans, peut être le reconnaissez-vous :

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Tout d’abord la diversité des rubriques et leur format. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Elles sont tournées vers notre bien-être, connaissance personnelle, découverte et pour nous aider au mieux dans notre quotidien. Mais en plus de cela, elles font rire et nous apprennent des petites choses sur la vie et le quotidien qui peuvent se révéler bien utiles : journal télévisé, people, vie pratique, votre assiette, justice, animaux, nutrition, médecine, maison, jardin, économie, consommation et cuisine. Chaque sujet traité avec ses sous parties est résumé sur une petite fiche qui s’affiche sur votre télévision, avec les points clés à retenir que William nous rappelle à la fin des rubriques. Voici un exemple de l’émission du 14 octobre 2019 :

Ensuite les chroniqueurs et leur bonne humeur vont rendre l’émission familiale. Femmes et hommes, il y a une réelle mixité et une ambiance bonne enfant sur le plateau de WAM. Chaque chroniqueur connaît et aime le sujet dont il parle; ils se questionnent entre eux, rigolent et partagent les contenus de leurs chroniques tous ensemble, à leurs spectateurs. L’expertise est importante puisque les chroniqueurs ne sont pas de simples journalistes. Par exemple, Yves Toledano qui traite la question de la justice est avocat et n’oublie jamais de faire un petit jeu de mot sur son sujet du jour; Sandra Ferreira quant à elle est diététicienne et nutritionniste. Toutes les informations sont vérifiées et testées par les chroniqueurs selon leurs rubriques.

De plus il y a une réelle implication du public car selon les sujets du jour un journaliste va effectuer un micro-trottoir pour recueillir les avis des personnes sur une question traitée. N’oublions pas que l’émission reçoit aussi des invités tels que des écrivains, journalistes, artistes, sportifs… Des personnes que l’on ne connaît pas forcément mais qui sont de belles découvertes.

En tant qu’étudiant, on y apprend beaucoup de choses qui peuvent nous servir pour équilibrer son alimentation, vivre au mieux dans son appartement, savoir quoi faire en cas de petits problèmes qui peuvent toucher à la justice ou à notre animal de compagnie.

De plus, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, nous pouvons donc suivre l’actualité de l’émission. Dernièrement, les abonnés ont lancé des défis aux chroniqueurs avant l’émission via les stories du compte.

Et si vous avez cours pendant la diffusion, pas de panique ! Vous pouvez retrouver toutes les chroniques en Replay sur mycanal.fr.

En bref, William à midi une émission que l’on peut regarder en famille, seul, en couple, entre amis… qui nous fera toujours découvrir et apprendre de nouvelles choses sur l’actualité, les innovations ou de bonnes astuces du quotidien. Avec des valeurs respectueuses de l’environnement, d’entraide et de respect, la question finale est : pourquoi ne pas rejoindre la #teamWAM ?

– Youna B.