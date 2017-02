Austra : Quand les clips musicaux s’inspirent d’affaires réelles

Le groupe canadien Austra, originaire de Toronto, vient de dévoiler le clip de son nouveau single I Love You More Than You Love Yourself.

Depuis 2007, le quatuor qui s’inscrit dans la continuité du mouvement New Wave ne cesse de produire des sons entrainants. La voix de la chanteuse, Katie Selmanis, accompagne avec douceur les sonorités électro (synthpop) chères au groupe. Après deux albums studio Feel It Break et Olympia sortis respectivement en 2011 et 2013, ils signent leur retour avec Future Politics dans les bacs depuis janvier. Parmi les morceaux (déjà d’une grande qualité) figure le titre I Love You More Than You Love Yourself dont le clip est paru sur la plateforme YouTube et que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Dans ce clip, on voit Katie Selmanis, la chanteuse jouer un personnage, portant un uniforme de la NASA et faisant des achats quelque peu inhabituels, présageant une action assez violente de la part de la jeune femme. Cela peut paraître confus à un public de non initiés. Le clip retrace l’affaire Lisa Nowak : brillante employée de la NASA qu’elle a intégré en 1996, elle a volé à bord de la navette Discovery, ayant pour mission de lancer un satellite dans l’espace. Seulement, le 5 février 2007, sa vie bascule après qu’elle ait fait une tentative de meurtre sur une femme qu’elle soupçonnait d’avoir une liaison avec son compagnon de vol, William Oefelein, dont elle était tombée amoureuse. A la suite de cela leurs carrières à tous les deux furent brisées.

Ce clip tire sa force de la fatalité vers laquelle le personnage principal semble se diriger tout du long et de la paranoïa qui semble habiter la jeune femme. Notre imagination danse au rythme du clip comme la femme qui danse dans une esthétique de boîte de nuit très poignante par une gestion des lumières très particulière. En offrant un clip déroutant, mystérieux et mélodique, Austra nous emmène dans le chagrin d’amour de cette femme et vers d’autres galaxies : pari gagné !

Alexis Chareyre