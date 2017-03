Hivernales 2017, le bilan : Radio Campus Avignon a dansé cet hiver

Comme vous avez pu le remarquer, Radio Campus Avignon a couvert le festival les Hivernales qui s’est déroulé du 6 au 25 février. En coopération avec les étudiants du Conservatoire du Grand Avignon nous avons continué de développer notre partenariat avec les talentueux membres de l’équipe du Centre de Développement Chorégraphique d’Avignon. Cet article vient vous livrer notre dernière critique de spectacle pour l’édition 2017 ainsi que les deux émissions dédiées, réalisées les 21 et 24 février au Pixel Théâtre, à Avignon.

Le Corps du Ballet National de Marseille – Emio Greco et Pieter C. Scholten

Pour un festival de cette ampleur il fallait finir en beauté ! Et cette lourde tâche a été attribuée à Emio Greco et Pieter C. Scholten qui ont présenté leur création Le Corps du Ballet National de Marseille. Les vingt-deux danseurs du Ballet National de Marseille sont là, tous vêtus d’habits de couleur chaire et de voiles leur cachant le visage.

Un premier homme danse, pose une base, et c’est tous les corps du ballet qui le suivent à l’unisson. L’ambiance est pesante, on sent comme un contexte d’unicité, de standardisation, les femmes et les hommes masqués dansent de la même manière et font les mêmes mouvements dans une synchronisation qui semble cacher une force intense qui les dépasse.

Dès lors les tableaux s’enchaînent, les danseurs bougent tour à tour dans un mélange de symphonie, sur des alternances entre rap et musique classique avec même la Marseillaise. Ils portent des masques de monstres et sont baignés dans une épaisse fumée blanche ce qui immerge complètement le spectateur. L’individu et le groupe se rencontrent, les duos, les trios et les solos s’enchaînent laissant les danseurs se donner à la scène en s’entremêlant.

Nous même nous étions immergés, comme tout le public semblait-il car la salle était très silencieuse et l’on dévore des yeux l’histoire qui se danse devant nous, contée par ces corps que l’on croirait nus dans la “deuxième peau qui accompagnent vraiment les gestes et la chaire des muscles” (Emio Greco à France Bleu Vaucluse). Emio Greco a également livré à nos confrères que le titre même Le Corps du Ballet National de Marseille donnait la composition du spectacle : des corps qui se meuvent, un ballet, le national représenté par la Marseillaise, plusieurs fois utilisée et déclinée au cours de la représentation et enfin Marseille représenté par la chanson éponyme de Kenny Arkana.

Échappatoire quand on parle de danse, exhaustif quand on parle de musique, c’est ce que l’on peut dire du spectacle que nous avons beaucoup aimé. Les Hivernales c’est fini et nous retrouvons la voie de l’Université avec une pointe de nostalgie, mais pas de doute, les Hivernales nous ravirons et ravirons encore Radio Campus Avignon pour des années et des années.

Les émissions qui ce sont tenues les 21 et 24 février ont permis d’interviewer 5 chorégraphes de talents : Jean Antoine Bigot pour sa création Derrière le blanc, Yvann Alexandre pour son spectacle La Mécanique des Ombres , Sebastien Ly pour sa création pour Au delà de l’absence ainsi que Malgven Gerbes et David Brandstätter pour leur performance Yes No Maybe Too. Mais c’était aussi une bonne occasion pour nos nouveaux bénévoles de découvrir l’exercice et l’expérience de la radio. Retrouvez les podcasts des émissions ci-dessous !

L’équipe et les invités lors de l’émission du 21 février

L’émission du mardi 21 février L’émission du vendredi 24 février

Jules Rouff