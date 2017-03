Hivernales 2017 : “Von” de Daniel Albanese

Vendredi 24 février, le chorégraphe Daniele Albanese et ses deux danseurs, Marta Ciappina et Giulio Petrucci, se produisaient pour la première française de leur nouvelle création, Von, au CDC dans le cadre du festival Les Hivernales.

Daniele Albanese commence par étudier le ballet et la gymnastique puis sort diplômé en 1997 de l’EDDC-Arnhem aux Pays Bas. Aujourd’hui danseur et chorégraphe, il fonde sa compagnie, STALKer, et présente ses créations sur de nombreuses scènes européennes.

Son spectacle Von, fondé sur la danse contemporaine, invente des espaces imaginaires entrecoupés de passages entre zones lisibles et obscures. Soumis aux forces naturelles, physiques ou encore politiques, les corps sont en constante transformation et l’espace scénique lui-même les influence par sa propre transformation. Lumières et sons subtilement travaillés s’ajoute à l’énergie débordante des danseurs et finissent de créer un univers contrasté et singulier.

Patience, ralenti, marche arrière, tourne en rond, discorde… Von est une sacré cocktail temporel et/ou intemporel. On ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas où se situer, et notre rétine se laisse apprivoiser doucement ou brutalement par la lumière. Les corps parlent, ou tout du moins essayent… A deux et en solo, chaque langage a ses limites avec lui-même et avec l’espace. Ce jeu de frontières entre zones claires et obscures impose une grande performance physique au danseur, et, pour sa danse, une certaine inspiration intérieure. Entre étirements et arrachements, Von est une implosion corporelle, un démembrement spirituel.

Retrouvez ci-dessous une interview de Daniele Albanese après son spectacle

Radio Campus Avignon : Dans ce spectacle, votre création lumière est très développée, pourquoi ce choix ?

Daniel Albanese : Beaucoup de mes projets sont en rapport avec la transformation : quand la lumière change, vous pouvez vraiment voir des corps totalement différents et de grandes transformations corporelles. Nous avons fait un gros travail physique mais nous voulions utiliser tous les éléments de la scène pour montrer les transformations et les changements c’est pourquoi nous avons choisi une lumière qui transforme considérablement les corps.

RCA : Nous avons remarqué un travail sur l’opposition dans cette pièce, particulièrement celle entre les lignes et les courbes, pouvez-vous nous en dire plus ?

D. A. : C’est intéressant que vous disiez cela car personne ne l’avait mentionné encore. Je dirais que dans mon dernier solo je me concentrais vraiment sur cette idée, physiquement : je pensais beaucoup « courbes et lignes » comme des oppositions. En général, lorsqu’on parle de transformation, de temps et de la manière dont les choses changent, c’est très intéressant de travailler avec les oppositions : directions contraires, manières de faire opposer états physiques et pensées, donc quoi de plus opposés que les courbes et les lignes ? Dans cette pièce, le cercle est vraiment important pour moi parce qu’il rappelle l’énergie et comment celle-ci circule et se transforme… Ainsi s’il y a de grandes lignes en opposition au cercle, la différence est plus frappante.

RCA : Comment travaillez-vous avez vos danseurs ?

D. A. : C’est très difficile à dire car nous avons commencé il y a longtemps ; nous n’avions pas de longues résidences, elles étaient très courtes, mais celles-ci avaient commencé depuis très longtemps. J’ai beaucoup travaillé seul avant cette pièce, je n’ai presque fait que ça dans ma vie d’ailleurs. J’ai essayé de transformer les idées que j’avais de manière simple avec des exercices et des tentatives sur le plateau. Nous avons essayé de travailler sur différents personnages/idées, l’important n’étant pas le personnage en lui-même mais plutôt le passage et la transformation qui s’opéraient entre deux personnages. Nous avons travaillé sur de petits exercices de ce genre où il fallait devenir quelque chose. Par exemple il y a une partie très chorégraphique qui était très intéressante que nous avions appelé « Le Labyrinthe ». Je leur ai donné une carte d’un labyrinthe, ils avaient le même point de départ et ils devaient être très précis pour montrer et faire apparaitre ce labyrinthe à leur façon. Ils ont travaillé séparément, dans des endroits très différents puis je les ai mis ensemble et j’ai essayé de corriger quelques éléments qui ne me convenaient pas. De manière générale je les laisse beaucoup faire et je leur donne ensuite des indications et des corrections, comme un entrainement permanent, étape par étape.

On vous laisse également avec un entretien vidéo avec Daniel Albanese qui parle de son spectacle, réalisé par le CDC les Hivernales

Bastien Gagnaire et Louise Billaut