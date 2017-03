L’Atypik Festival revient pour une 9ème édition

Créé par l’association étudiante Culture.com en 2009, l’Atypik Festival ne cesse de grandir et d’affirmer sa place dans le tissu culturel avignonnais. Pour l’occasion Radio Campus Avignon a reçu l’équipe du festival lors d’une édition spéciale de Jukebox, l’émission musicale généraliste diffusée le mardi soir une semaine sur deux à 20h. On vous fait un récap’ :

L’équipe de l’Atypik Festival lors de leur conférence de presse

L’Atypik Festival cherche à promouvoir depuis sa création plusieurs styles musicaux en instaurant la gratuité sur tous ses événements ce qui est rendu possible par ses nombreux partenaires. Le festival s’étend du 8 mars au 30 mars et se déroule en deux phases.

Premièrement une phase de tremplins qui se déroulent les 8 et 15 mars (respectivement sur les Campus Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre) qui permet à de jeunes talents préalablement inscrits de tenter leur chance pour se produire lors des concerts de la seconde phase. FTPP de Cosmographique Records est sorti vainqueur du premier tremplin et le tremplin d’aujourd’hui verra s’affronter les groupes Antics, ABE, Wooden Leg ainsi que le musicien Marvin Lefort.

Wooden Leg au tremplin du 15 mars à Agroparc

Ensuite arrive une seconde phase de trois jeudis consécutifs de concert dans les salles partenaires de l’événement.

Ainsi le 16 mars, l’AJMI accueillera le sextet vintage Blue Monkey ainsi que le slameur Monsieur Cumulus. Le jeudi suivant, le 23 mars c’est l’Akwaba qui prend le relais en accueillant le duo électro Trinix ainsi que l’électro pop de We Are Colorado en son sein en plus de FTPP vainqueur du premier tremplin. Pour l’occasion et dans un soucis d’accès maximal à la culture, l’équipe de Culture.com a mis en place des navettes gratuites ralliant le centre ville d’Avignon et l’Akwaba. Enfin la soirée de clôture qui se déroulera aux Passagers du Zinc le jeudi 30 mars accueillera Blow un quatuor pop/indie/électro, Leska un duo de beatmakers aux influences electronica et hip-hop et le gagnant du tremplin d’aujourd’hui.

En parallèle des événements musicaux, l’Atypik Festival s’engage aux côtés de ses partenaires en laissant carte blanche à la Jeune Agence Muséocom du Master Stratégie du Développement Culturel de l’Université d’Avignon pour une exposition de photographies de concerts qui rythment la vie culturelle avignonnaise qui, après avoir fait un tour du côté du campus Jean-Henri Fabre, est exposée à la Bibliothèque Universitaire du Campus Hannah Arendt.

Se tiendra aussi une conférence, le 29 mars 2017, organisée en partenariat avec Tube à Idées dans le cadre du Printemps de l’Université, pilotée par Nassim le fondateur de l’association Mimix qui a une démarche pédagogique spécialisée dans les musiques actuelles. De façon ludique et conviviale, Nassim contera l’histoire de la culture DJ en passant pas le hip-hop et le reggae.

L’association Radio Campus Avignon est aussi présente sur l’événement et se joint à l’Atypik Festival pour réaliser des articles, des interviews et des émissions. Pour plus d’infos retrouvez ci-dessous l’émission spéciale Atypik Festival avec les membres de l’organisation.

Marie Pradayrol