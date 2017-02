On est allé à l’édition d’hiver du Kolorz Festival et c’était bien !

Le week-end dernier se tenait la 3ème édition d’hiver du festival électro Kolorz. Radio Campus Avignon s’est rendu sur place les 3 et 4 février, on vous fait un compte rendu.

Le Kolorz, festival électro créé en 2010, ne cesse de grandir depuis sa création. Chaque année, il attire un public de plus en plus nombreux, en proposant une édition d’hiver et d’été et en invitant des artistes du monde entier : parmi eux de grands noms issus de la scène internationale tels que Birdy Nam Nam, Kavinsky, Breakbot… Mais l’idée n’est pas uniquement de rassembler des grosses têtes d’affiches mais également de valoriser les artistes locaux.

Cette année, le festival s’est tenu à l’espace Auzon de Carpentras : retour sur deux soirs de fête.

Vendredi 3 février

Vendredi, l’espace Auzon était en feu. Les artistes s’enchaînaient, le son était au rendez-vous et les basses nous faisaient frissonner. Un seul bémol : le laps de temps assez long et en silence entre chaque artiste. Mais mettons la négativité de côté ! Les sets fournis par les artistes du vendredi étaient incroyables, mélangeant mélodie, mélancolie et drops qui te font décoller.

Nous avons pu nous déhancher sur les sons d’Acumen, de Môme, de Joris Delacroix, d’Etienne de Crecy ou encore de Trader. Pour ce premier jour de festival, la programmation était de qualité et plutôt accessible au grand public avec des têtes d’affiches renommées mais également des artistes de la région en pleine émergence.

Retrouvez ici, en podcast, notre interview de Joris Delacroix.

Léa Nicolleau et Joris Aurran

Samedi 4 février

Samedi soir, nous nous sommes aussi bien amusés et avons apprécié l’ambiance explosive menée entre autre par Sonja Moonear, CEBB, Oxia et Antigone. Novice dans le domaine du festival, j’ai néanmoins été surpris par le prix de la bière qui m’a plus refroidie que le breuvage. Ce qui m’a aussi surpris c’est l’âge du public sur place. Bien sur, si on retrouve les 18-25 ans, les 35-50 ans étaient aussi présents. Un festival a taille humaine, privilégiant la qualité à la quantité ! Bravo et merci à l’organisation du Kolorz d’hiver et vivement le Kolorz d’été !

Retrouvez ici en podcast, notre interview de CEBB.

Bruno Hatchondo et Victor Durand