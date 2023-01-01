Depuis le 1er janvier 2024, la déclaration d’un meublé de tourisme ne passe plus uniquement par la mairie : un portail numérique national centralise désormais les démarches, sous peine d’amende. Pourtant, la taxation des loyers varie d’une commune à l’autre…
Vieillissement en France : que nous disent les chiffres ?
82 ans. Ce n’est pas la promesse d’un lointain ailleurs, mais la réalité brute de l’espérance de vie en France en 2024. Pourtant, derrière ce chiffre, une personne âgée sur cinq doit composer avec des limitations fonctionnelles. Le taux d’emploi…
Les sites de petites annonces évoluent : nouvelles fonctionnalités à connaître
Les filtres de recherche ne suffisent plus à garantir des transactions efficaces sur les plateformes de petites annonces. La multiplication des offres a poussé certains acteurs à limiter la publication gratuite, bouleversant les habitudes d’utilisateurs et de professionnels. De nouveaux…
Journalisme et notoriété : entre sphère publique et vie personnelle
La célébrité ne dissout pas la frontière entre espace public et vie personnelle. Être connu, ce n’est pas renoncer à l’intimité. En France, la justice distingue fermement ce qui relève d’un intérêt pour tous, et ce qui relève d’une curiosité…
Numérique et éducation : comment les plateformes académiques transforment l’apprentissage
En 2023, plus de 70 % des établissements scolaires en France ont intégré au moins une plateforme numérique dans leur fonctionnement quotidien. Certaines académies imposent désormais le dépôt exclusif des devoirs en ligne, alors que d’autres maintiennent un double système…
Voyager en avion : les caractéristiques qui différencient les grands constructeurs
Aucun avion de ligne ne peut décoller sans être certifié par au moins deux autorités aéronautiques majeures, Pourtant, chaque constructeur intègre des solutions techniques distinctes pour répondre aux mêmes exigences. Un même trajet long-courrier peut être assuré par des appareils…
Les extrémités du continent européen : lieux symboliques et panoramas
Le cap Nord n’est pas le point le plus septentrional de l’Europe continentale. Plusieurs frontières européennes traversent des territoires isolés, contestés ou délaissés, où la géographie défie la logique administrative. Il existe des localités qui revendiquent une extrémité sans qu’aucun…
Exprimez votre style en ligne : astuces pour personnaliser vos messages
Les règles changent d’une plateforme à l’autre. Ici, on limite vos choix, là on vous laisse carte blanche. Résultat : la présentation de vos messages oscille d’un espace à l’autre, révélant une mosaïque d’usages et de contraintes. Pourtant, il existe…
Banque et numérique : comment les portails clients changent la relation
Un client sur deux préfère désormais interagir avec sa banque via un portail en ligne plutôt qu’en agence. Pourtant, moins d’un tiers des établissements financiers proposent une expérience numérique réellement unifiée sur l’ensemble de leurs services.Le basculement vers le digital…
Vacances en mer : les tendances qui séduisent les Français
En 2025, les réservations de séjours en mer affichent une progression de 18 % par rapport à l’année précédente. Parmi les destinations plébiscitées, certaines enregistrent des taux d’occupation inédits dès la fin du printemps, tandis que d’autres restent délaissées malgré…
Conversions en cuisine : les petites erreurs qui font toute la différence
Un centilitre égale dix millilitres. Cette évidence ne protège pourtant pas des pièges qui guettent au coin du plan de travail. Les différences d’indications selon les pays, les graduations changeantes d’un verre doseur à l’autre, voilà de quoi transformer une…
Dématérialisation administrative : quels outils privilégier ?
Depuis 2016, le Code des relations entre le public et l’administration impose la réception et l’émission de documents administratifs sous format électronique, sauf exception. Pourtant, un nombre important d’organisations continue d’alterner entre fichiers numérisés et supports papier, freinant la fluidité…
Banques et digitalisation : les nouveaux espaces clients à la loupe
En 2023, plus de 80 % des opérations bancaires en France se sont déroulées via des plateformes numériques, selon la Fédération bancaire française. Les agences physiques ferment à un rythme soutenu, tandis que les investissements technologiques atteignent des sommets inédits.…
Configurer son modem : les erreurs à éviter pour une connexion stable
Changer de canal Wi-Fi à la main ? On croit souvent bien faire, mais ce geste précipité déstabilise facilement toute une installation. Activer en parallèle les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sans s’attarder sur les bons réglages, c’est ouvrir…