Vieillissement en France : que nous disent les chiffres ?

82 ans. Ce n’est pas la promesse d’un lointain ailleurs, mais la réalité brute de l’espérance de vie en France en 2024. Pourtant, derrière ce chiffre, une personne âgée sur cinq doit composer avec des limitations fonctionnelles. Le taux d’emploi…

Les extrémités du continent européen : lieux symboliques et panoramas

Le cap Nord n’est pas le point le plus septentrional de l’Europe continentale. Plusieurs frontières européennes traversent des territoires isolés, contestés ou délaissés, où la géographie défie la logique administrative. Il existe des localités qui revendiquent une extrémité sans qu’aucun…

Banque et numérique : comment les portails clients changent la relation

Un client sur deux préfère désormais interagir avec sa banque via un portail en ligne plutôt qu’en agence. Pourtant, moins d’un tiers des établissements financiers proposent une expérience numérique réellement unifiée sur l’ensemble de leurs services.Le basculement vers le digital…

Vacances en mer : les tendances qui séduisent les Français

En 2025, les réservations de séjours en mer affichent une progression de 18 % par rapport à l’année précédente. Parmi les destinations plébiscitées, certaines enregistrent des taux d’occupation inédits dès la fin du printemps, tandis que d’autres restent délaissées malgré…

Dématérialisation administrative : quels outils privilégier ?

Depuis 2016, le Code des relations entre le public et l’administration impose la réception et l’émission de documents administratifs sous format électronique, sauf exception. Pourtant, un nombre important d’organisations continue d’alterner entre fichiers numérisés et supports papier, freinant la fluidité…

Banques et digitalisation : les nouveaux espaces clients à la loupe

En 2023, plus de 80 % des opérations bancaires en France se sont déroulées via des plateformes numériques, selon la Fédération bancaire française. Les agences physiques ferment à un rythme soutenu, tandis que les investissements technologiques atteignent des sommets inédits.…