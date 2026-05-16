Découvrez les outils cachés de la messagerie de l’Université de Lorraine

Zimbra, à l’Université de Lorraine, ne se résume pas à un webmail. Derrière l’interface d’envoi et de réception de courriels, la plateforme embarque un ensemble de fonctions collaboratives que la plupart des usagers n’exploitent pas. Gestion d’agendas partagés, délégation de droits sur des boîtes fonctionnelles, articulation avec le stockage cloud interne : nous détaillons ici les mécanismes les moins visibles de cet environnement.

Politique de conservation et archivage différencié dans Zimbra

Depuis la mise à jour du catalogue des services datée du 26 novembre 2025, les durées de conservation distinguent boîtes individuelles et boîtes fonctionnelles. Cette granularité permet aux services de scolarité ou aux laboratoires de conserver leurs échanges sur des périodes adaptées à leurs obligations réglementaires, sans que les boîtes personnelles ne soient soumises aux mêmes contraintes de stockage.

A lire aussi : Découvrez comment booster votre carrière grâce à la diversité sur le marché de l'emploi

En pratique, cela signifie qu’un personnel rattaché à un service administratif peut configurer la rétention de sa boîte fonctionnelle indépendamment de sa boîte nominative. La confusion entre ces deux périmètres est fréquente, et elle entraîne soit une suppression prématurée de courriels métier, soit une saturation inutile du quota personnel.

Nous recommandons de vérifier, dans les paramètres de chaque boîte, la politique de conservation appliquée. L’information figure dans le catalogue des services numériques de l’UL, section messagerie Zimbra. Configurer la messagerie de l’Université de Lorraine correctement à ce niveau évite les mauvaises surprises lors d’un audit ou d’un changement de poste.

A voir aussi : Dématérialisation administrative : quels outils privilégier ?

Boîtes partagées métier : délégation d’administration sans la DSI

L’un des outils les plus sous-utilisés de Zimbra à l’UL est la boîte aux lettres partagée administrable par le responsable de structure. Services, laboratoires, scolarités : chaque entité peut disposer d’une adresse collective dont les droits d’accès sont gérés directement par le référent local.

Concrètement, le responsable attribue des niveaux de permission (lecture, envoi au nom de, gestion complète) sans ouvrir de ticket auprès de la DSI. Ce mécanisme est décrit dans le Panorama des outils collaboratifs 2023 publié par la direction du numérique.

Cas d’usage concrets pour les boîtes fonctionnelles

Un secrétariat pédagogique partage une adresse unique pour le traitement des demandes étudiantes, avec historique accessible à tous les agents du service, y compris en cas de remplacement temporaire.

Un laboratoire de recherche attribue un accès en lecture seule à un doctorant sur la boîte du projet, sans exposer les échanges administratifs internes.

Une composante gère les inscriptions aux stages via une boîte dédiée, avec délégation d’envoi accordée à deux gestionnaires simultanément.

Le point technique à retenir : la délégation de droits fonctionne par rôle, pas par compte individuel. Si un agent quitte le service, le responsable révoque l’accès et l’attribue au successeur sans intervention extérieure.

Synchronisation multi-appareils et articulation avec le cloud interne

Zimbra à l’UL ne fonctionne pas en silo. La messagerie s’articule avec des espaces de stockage et de partage hébergés sur les datacenters de l’université. L’objectif affiché est de réduire l’envoi de pièces jointes volumineuses en les remplaçant par des liens vers des fichiers partagés.

La limite d’envoi par courriel reste fixée à 20 Mo. Au-delà, le recours au cloud interne devient la seule option viable pour un échange entre personnels. Cette contrainte pousse à adopter un réflexe de partage par lien plutôt que par fichier joint, ce qui améliore aussi la traçabilité des versions.

Configurer la synchronisation sur smartphone

L’accès à Zimbra ne se limite pas au navigateur web ou à l’ENT. La synchronisation des courriels, calendriers et contacts sur un appareil mobile est prise en charge nativement. Nous observons que beaucoup d’étudiants et de personnels ignorent cette possibilité ou la configurent de manière incomplète, en synchronisant les mails sans inclure l’agenda.

Pour les personnels disposant d’un quota de stockage important (les comptes VIP bénéficient d’un espace nettement supérieur à celui des comptes standards), la synchronisation complète inclut aussi les carnets d’adresses partagés du service. Cela permet de disposer, sur son téléphone, de l’annuaire fonctionnel de sa composante sans saisie manuelle.

Quotas Zimbra selon le profil : ce que cela change au quotidien

Les quotas de messagerie varient fortement selon le statut de l’usager. Les personnels VIP disposent de 100 Go de stockage, les personnels standards de 50 Go, et les étudiants de 10 Go. Les partenaires extérieurs se voient attribuer un quota défini par convention.

Pour un étudiant, 10 Go suffisent largement pour un usage courant de messagerie. La difficulté apparaît lorsque Zimbra sert aussi de gestionnaire de tâches et de calendrier partagé, car ces éléments consomment du quota. Purger régulièrement le dossier « Éléments envoyés » et vider la corbeille libère un espace non négligeable.

Antivirus et antispam intégrés

Chaque message entrant et sortant passe par un traitement automatique antivirus et antispam, hébergé sur les serveurs de l’UL. Ce filtrage est transparent pour l’usager, mais il peut occasionnellement placer en quarantaine des courriels légitimes. Vérifier le dossier de courrier indésirable avant de relancer un correspondant reste un réflexe sous-estimé.

Intégration au bouquet collaboratif UL et listes de diffusion

Depuis fin 2024, Zimbra fait officiellement partie du bouquet collaboratif de l’Université de Lorraine, aux côtés des outils de visioconférence et de partage documentaire. Cette intégration signifie qu’un calendrier Zimbra peut alimenter directement une invitation de réunion en visio, sans copier-coller de lien.

Les listes de diffusion complètent la messagerie pour la communication de masse ciblée. Elles sont référencées dans le catalogue des services numériques et permettent de toucher l’ensemble d’une composante, d’un département ou d’un groupe projet sans gérer manuellement les destinataires.

L’écosystème numérique de l’UL forme un ensemble plus cohérent que ce que laisse supposer un premier contact avec l’ENT. Zimbra en constitue le pivot quotidien, à condition d’en exploiter les fonctions au-delà du simple envoi de courriels. La délégation de boîtes fonctionnelles et l’articulation avec le cloud interne restent les deux leviers les plus rentables pour gagner du temps, que l’on soit étudiant, enseignant-chercheur ou gestionnaire administratif.