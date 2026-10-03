Gérer vos congés et démarches RH facilement grâce à l’espace ALIS de BNP Paribas

Poser un jour de congé, récupérer un bulletin de paie ou vérifier ses droits à la prévoyance : ces démarches RH font partie du quotidien des collaborateurs du groupe BNP Paribas. Le portail ALIS centralise l’ensemble de ces opérations dans un espace en ligne unique. Plutôt que de multiplier les interlocuteurs ou les fichiers papier, chaque salarié dispose d’un accès personnel pour gérer ses documents et ses absences depuis un navigateur web.

Sécurité de connexion au portail ALIS : ce qui protège réellement vos données

Avant de parler de congés ou de bulletins, un point mérite une attention particulière : la manière dont ALIS protège les informations personnelles. Le portail repose sur une authentification à plusieurs facteurs qui combine identifiants internes et vérification complémentaire (souvent par téléphone).

Ce mécanisme empêche qu’un simple mot de passe volé suffise à accéder à vos contrats ou à vos fiches de paie. Concrètement, lors de la connexion, le système envoie un code temporaire sur le numéro de téléphone enregistré dans votre dossier RH. Sans ce code, l’accès reste bloqué.

La plateforme fonctionne sur le réseau interne du groupe. Un collaborateur en télétravail ou en déplacement doit généralement passer par un VPN pour atteindre le portail, ce qui ajoute une couche de chiffrement supplémentaire. Cette contrainte technique, parfois perçue comme un frein, constitue en réalité un rempart contre les tentatives d’intrusion depuis des réseaux publics.

Si vous cherchez un guide pratique sur Rue du Business, il détaille les étapes de connexion et les solutions en cas de blocage d’identifiants.

Gestion des congés sur ALIS : poser, modifier, suivre

Vous avez déjà essayé de poser des congés par e-mail, avec relance au manager, copie aux RH, et attente sans visibilité sur la validation ? ALIS remplace cette chaîne par un circuit dématérialisé avec un suivi en temps réel.

Poser un congé en quelques clics

Le module de congés affiche directement votre solde de jours disponibles (congés payés, RTT, jours d’ancienneté). Pour déposer une demande, il suffit de sélectionner les dates et le type d’absence. La demande arrive instantanément au manager pour validation.

Le salarié reçoit ensuite une notification dans le portail, confirmant l’approbation ou le refus. Plus besoin de relancer : le statut de chaque demande reste consultable à tout moment.

Modifier ou annuler une absence déjà validée

Un imprévu peut changer vos plans. Sur ALIS, une demande validée peut être modifiée tant que la période n’a pas débuté. La modification repasse par le circuit de validation du manager. Ce fonctionnement évite les échanges informels qui laissent des zones grises dans le planning d’équipe.

Les managers, de leur côté, disposent d’une vue consolidée des absences de leur équipe. Cette visibilité permet d’anticiper les périodes de sous-effectif sans avoir à compiler manuellement les demandes reçues par différents canaux.

Documents RH et bulletins de paie : un coffre-fort numérique accessible en permanence

Le deuxième pilier d’ALIS concerne la consultation et le téléchargement des documents administratifs. Bulletins de paie, attestations employeur, contrats de prévoyance et relevés d’assurance groupe sont stockés dans un espace personnel sécurisé.

Les bulletins de paie sont archivés mois par mois et restent accessibles sur plusieurs années, ce qui évite de solliciter le service RH pour un duplicata.

Les contrats d’assurance et de prévoyance liés au groupe BNP Paribas sont consultables avec le détail des garanties souscrites.

Les attestations (emploi, revenus) peuvent être générées ou téléchargées directement, sans délai de traitement manuel.

Chaque document téléchargé conserve une valeur probante identique à l’original papier. Pour une demande de prêt immobilier ou un dossier de location, ces pièces sont donc directement exploitables.

Différence entre ALIS, espace candidat et espace bancaire BNP Paribas

Une confusion fréquente mérite d’être levée. Le groupe BNP Paribas propose plusieurs espaces en ligne dont les périmètres sont distincts.

ALIS est réservé aux collaborateurs en poste (salariés, alternants, managers). Il concerne exclusivement la gestion RH interne : paie, congés, contrats, formations.

(salariés, alternants, managers). Il concerne exclusivement la gestion RH interne : paie, congés, contrats, formations. L’espace candidat, accessible depuis le site carrières du groupe, permet de postuler à des offres et de suivre l’avancement d’une candidature. Il ne donne aucun accès aux modules RH d’ALIS.

L’espace bancaire (Ma Banque, applications client) gère les comptes courants, l’épargne et les produits financiers. Il n’a aucun lien technique avec le portail ALIS.

Tenter de se connecter à ALIS avec ses identifiants bancaires ne fonctionnera pas. Les identifiants ALIS sont fournis par la direction des ressources humaines lors de l’intégration dans le groupe.

Que faire quand ALIS est en maintenance ou inaccessible

Le portail ALIS peut être temporairement indisponible pour des opérations de maintenance. La page officielle affiche alors un message des équipes RHG GAP invitant les utilisateurs à patienter. Cette situation, bien que ponctuelle, peut poser problème si vous devez télécharger un document urgent.

Anticipez en conservant localement une copie de vos derniers bulletins de paie et de vos attestations les plus demandées. En cas de maintenance prolongée, le service RH de votre entité reste joignable pour fournir un document en dehors du portail.

Si le problème de connexion ne vient pas d’une maintenance annoncée, vérifiez d’abord que votre navigateur est à jour et que votre connexion VPN est active. Les navigateurs obsolètes provoquent régulièrement des erreurs d’affichage ou des blocages à l’étape d’authentification.

ALIS concentre les démarches RH qui, séparément, consommeraient un temps considérable en échanges et en recherches de documents. La centralisation des congés, des bulletins et des contrats dans un portail sécurisé simplifie la vie administrative des collaborateurs du groupe BNP Paribas, à condition de maîtriser les bases de la connexion et de garder une copie locale des pièces les plus sollicitées.