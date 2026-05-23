Tour du monde des plats préférés : les tendances culinaires incontournables à découvrir

Les classements de plats préférés à travers le monde se suivent et se ressemblent : pizza, sushi, tacos, curry. La gastronomie mondiale traverse pourtant une phase où les traditions culinaires locales se transforment sous l’effet de la street food mondialisée, du retour aux cuissons primitives et d’une relecture premium de recettes populaires. Comprendre ces tendances, c’est saisir ce qui arrive réellement dans les assiettes, bien au-delà des palmarès habituels.

Cuisine coréenne : une diffusion mondiale qui dépasse l’effet de mode

Le bibimbap et le kimchi figurent dans tous les classements de plats préférés dans le monde, mais leur présence ne se limite plus aux restaurants spécialisés. En retail comme en restauration, la cuisine coréenne maintient une dynamique de diffusion soutenue en retail et en restauration, y compris en dehors des réseaux sociaux.

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Ce qui distingue cette cuisine des autres vagues culinaires (comme le boom du poke bowl il y a quelques années), c’est son ancrage dans des produits de base : pâtes de piment fermentées, sauces soja complexes, légumes lacto-fermentés. Ces ingrédients s’intègrent dans des recettes du quotidien, pas seulement dans des restaurants spécialisés. On retrouve désormais des saveurs coréennes dans des sandwichs, des bowls et des plats de cantine, un signe que l’appropriation va bien au-delà de la tendance passagère.

Pour explorer les plats préférés au monde sur Monde Gourmandises, cette persistance de la cuisine coréenne constitue un cas d’étude particulièrement parlant.

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Comfort food et nostalgie culinaire en version gastronomique

Le Guide Michelin, dans son analyse des tendances gastronomiques pour 2025, identifie un mouvement net : les plats d’enfance reviennent en salle, mais dans des versions retravaillées et plus coûteuses. Le gratin dauphinois, le mac and cheese, le riz au lait ou le poulet rôti ne sont plus cantonnés aux repas de famille. Ils apparaissent sur des cartes de restaurants semi-gastronomiques, avec des produits sourcés et des techniques précises.

Ce retour de la comfort food n’est pas un simple recyclage. Les chefs y appliquent des méthodes issues de la haute gastronomie (cuissons longues, jus réduits, produits fermiers sélectionnés) tout en conservant l’apparence familière du plat. Le résultat brouille la frontière entre cuisine populaire et cuisine d’auteur.

Les retours terrain divergent sur ce point : certains professionnels y voient une tendance durable liée à un besoin de réconfort post-pandémie, d’autres un simple cycle de mode gastronomique. Ce qui est mesurable, c’est la présence croissante de ces plats revisités dans les cartes de restaurants étoilés et recommandés par le Guide Michelin à travers plusieurs pays.

Cuisson au feu et à la braise : le geste visible comme argument culinaire

Griller de la viande sur des braises n’a rien de nouveau. Ce qui change, c’est la place que cette technique occupe désormais dans la restauration gastronomique. La cuisson au feu de bois progresse dans les établissements semi-gastronomiques et gastronomiques, où elle fonctionne comme marqueur d’authenticité et de savoir-faire artisanal.

Plusieurs facteurs expliquent ce retour. La cuisson à la flamme est spectaculaire et visible, ce qui répond à une attente croissante de transparence en salle. Elle permet aussi de travailler des légumes, des poissons et des viandes avec des saveurs fumées difficiles à reproduire autrement. Ce n’est pas un hasard si des cuisines très différentes (japonaise avec le robata, argentine avec l’asado, méditerranéenne avec le grill ouvert) convergent vers cette même technique.

Le bois utilisé (chêne, hêtre, cerisier, bouleau) modifie directement le profil aromatique du plat, ce qui pousse certains chefs à sélectionner leurs essences comme ils choisissent leurs épices.

La cuisson à la braise impose un rythme lent, incompatible avec le service rapide, ce qui la réserve à des formats de restauration où le temps de table est plus long.

Les équipements dédiés (foyers ouverts, fours à bois intégrés) représentent un investissement significatif, ce qui filtre naturellement les établissements capables de proposer cette approche.

Street food internationale : des plats de rue qui structurent l’offre en restauration rapide

La street food n’est plus un phénomène de niche réservé aux marchés nocturnes de Bangkok ou aux stands de tacos de Mexico. Selon Griffith Foods, les formats de rue internationaux servent désormais de plateforme d’innovation pour la restauration rapide nord-américaine et européenne. Banh mi vietnamiens, arepas vénézuéliennes, jianbing chinois : ces recettes passent du trottoir au comptoir de chaînes de restauration.

Ce transfert soulève un enjeu concret : quand un plat de rue passe en restauration standardisée, que reste-t-il de sa spécificité régionale ? La réponse varie selon les plats. Certains conservent leur identité grâce à des ingrédients spécifiques (la sauce hoisin du banh mi, la masa du taco), tandis que d’autres se diluent dans des versions adaptées aux palais locaux.

Le banh mi a conservé sa structure (baguette, pickles, protéine, coriandre) même dans ses versions européennes, ce qui en fait un cas de transfert relativement fidèle.

Les tacos, à l’inverse, ont subi des transformations profondes selon les marchés, allant jusqu’à des versions sans tortilla de maïs, ce qui interroge sur la limite de l’adaptation.

Les jianbing (crêpes chinoises garnies) commencent à apparaître dans des food halls de grandes villes, avec un format qui reste proche de l’original.

Végétal et réduction du sucre : deux axes qui redessinent les cartes

La montée du végétal en restauration n’est plus une prédiction, c’est un fait documenté par le Guide Michelin. Une nouvelle génération de chefs élève la cuisine végétarienne au niveau gastronomique, avec des plats de saison qui ne sont plus de simples accompagnements reconvertis. Les menus sans viande ni produits laitiers gagnent en complexité technique et en présence sur les cartes.

Parallèlement, la réduction du sucre et l’abandon du charbon végétal (longtemps utilisé comme colorant noir tendance) marquent un virage vers des saveurs plus nettes. Les accords mets-boissons évoluent aussi : le « soft-pairing », qui associe des plats à des boissons sans alcool élaborées, gagne du terrain dans les restaurants gastronomiques.

Ces deux axes ne sont pas des effets de mode isolés. Ils répondent à des préoccupations de santé et d’environnement qui modifient durablement la demande. La question ouverte reste celle de la rentabilité : un menu végétal gastronomique demande autant de travail qu’un menu classique, parfois plus, pour un prix que la clientèle n’accepte pas toujours de payer au même niveau.

Le tour du monde des plats préférés ne se résume pas à un inventaire figé de recettes nationales. Les lignes bougent sous l’effet de transferts techniques (braise, fermentation), de migrations culinaires (street food mondialisée) et de choix de consommation (végétal, comfort food premium). Ce qui arrive dans les assiettes en 2025-2026 raconte autant l’état du monde que n’importe quel indicateur économique.